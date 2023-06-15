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Kılıçdaroğlu parti örgütlerini Engin Özkoç’a bağladı

Parti örgütlerini kendisine bağlayan ve kararıyla tepki çeken Kılıçdaroğlu, bu fikrinden vazgeçti. Parti Meclisinde yer almadığı için MYK'ya alamadığı Engin Özkoç'u danışman olarak Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı pozisyonuna getirdi.

13:42 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu Engin Özkoç'u Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı.

Kılıçdaroğlu Engin Özkoç'u Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı.

Seçim hezimeti sonrası partisinin 'değişim' çağrılarında bulunduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine istifa etmeyerek değişim çabasına girişti.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre; parti örgütlerini kendisine bağlayan ve tepki çeken Kılıçdaroğlu, bu fikrinden vazgeçerek
Engin Özkoç'u danışman olarak Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı pozisyonuna getirdi.

Özkoç’a her bölgeden bir ismin bağlanması ve bu isimlerin bölgelerdeki teşkilatların yenilenmesi için görev yapması bekleniyor.


İçişleri Bakanı olmak istiyordu

Engin Özkoç, CHP Grup Başkanvekilliği yaptığı dönemde seçimlere bir hafta kala
'İçişleri Bakanı olmayı arzu ediyorum'
çıkışıyla dikkat çekmişti.



#Engin Özkoç
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
37 dakika önce
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