Kılıçdaroğlu parti örgütlerini Engin Özkoç’a bağladı

Kılıçdaroğlu Engin Özkoç'u Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptı.
Seçim hezimeti sonrası partisinin 'değişim' çağrılarında bulunduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine istifa etmeyerek değişim çabasına girişti.
Gazete Oksijen'de yer alan habere göre; parti örgütlerini kendisine bağlayan ve tepki çeken Kılıçdaroğlu, bu fikrinden vazgeçerek
Engin Özkoç'u danışman olarak Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı pozisyonuna getirdi.
Özkoç’a her bölgeden bir ismin bağlanması ve bu isimlerin bölgelerdeki teşkilatların yenilenmesi için görev yapması bekleniyor.
İçişleri Bakanı olmak istiyordu
İçişleri Bakanı olmak istiyordu
Engin Özkoç, CHP Grup Başkanvekilliği yaptığı dönemde seçimlere bir hafta kala
'İçişleri Bakanı olmayı arzu ediyorum'
çıkışıyla dikkat çekmişti.
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37 dakika önce