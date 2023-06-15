Kılıçdaroğlu parti örgütlerini Engin Özkoç’a bağladı

CHP'nin önde gelen isimlerinden eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, tvnet'teki Sert Sorular programında, CHP'nin parti yönetimini eleştirdi. CHP örgütünün siyaset belirleme konusunda hiçbir etkisi olmadığını belirten Karayalçın, "Örgüt partinin izleyeceği siyaseti, adayları belirleyemiyor. Örgüt sadece pankart afiş için görevlendiriliyor." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam olup olmadığı' sorusuna yanıt veren Karayalçın, "Uzunca süredir CHP'de oligarşi var" diye konuştu.