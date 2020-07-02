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Gündem Kılıçdaroğlu partide galibiyeti garantiledi En dişli rakibi Muharrem İnce, CHP Kurultayında aday olmayacak
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu partide galibiyeti garantiledi: En dişli rakibi Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda aday olmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25-26 Temmuz’da gerçekleştireceği 37. Olağan Kurultayı'nda en çok merak edilen, genel başkanlığa kimlerin adaylık koyacağı olacak. Son günlerde gözler, kendi partisi tarafından sık sık eleştirilen CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sallayabilecek isimlerden olan Muharrem İnce'ye çevrildi. Ancak daha önce iki kez Kılıçdaroğlu’na rakip olup kazanamayan İnce'nin genel başkanlık adaylığına sıcak bakmadığı öğrenildi.

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Muharrem İnce CHP Kurultayı'nda aday olmayacak
Muharrem İnce CHP Kurultayı'nda aday olmayacak

Olağanüstü pandemi tedbirleri altında yapılacak kurultay için şu ana kadar genel başkan aday adaylığını açıklayan tek isim eski milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Ancak Parti Meclisi (PM) üyeleri İlhan Cihaner ve Müslim Sarı’nın da adaylık iddiasının sürdüğü, iki ismin bu konudaki değerlendirmelerine devam ettikleri belirtiliyor.

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Kurultayın zamanlaması eleştiri konusu

Milliyet'in haberine göre; daha önce iki kez Kılıçdaroğlu’na rakip olup kazanamayan Muharrem İnce cephesinden de net açıklamalar gelmeye başladı. Yakın çevresinden isimler, İnce’nin, 'bu kurultayda aday olmayı düşünmediğini' ifade etti.

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Aynı isimler, kurultayın zamanlamasını ve koşullarını eleştirerek, İnce’nin böyle bir ortamda adaylığa sıcak bakmadığını dile getirdi.

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  • Aday olabileceği konuşulan PM üyesi Haluk Pekşen’in de kurultay şartlarına tepki olarak adaylıktan vazgeçtiği aktarıldı. CHP tüzüğü gereği, genel başkan adayı olmak isteyenlerin 1362 kurultay delegesinin yüzde 5’inin yani 69 delegenin imzasını alması gerekiyor.

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