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Kılıçdaroğlu partililere mektup gönderip bir kez daha göreve devam mesajını yineledi

Değişim taleplerine kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin üyelerine mektup gönderdi. CHP lideri bir sonraki seçimler içim mücadeleyi daha güçlü sürdürme çağrısında bulundu. Göreve devam mesajını bir kez daha yineleyen Kılıçdaroğlu, "Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

11:14 . 8/07/2023 Cumartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Seçimleri kazanacağına çok inanıldığı CHP'de sonuçlar büyük hayal kırıklığı yarattı. Bir seçim daha kaybeden Kema Kılıçdaroğlu'na yüksek sesle istifa çağrıları yapılmaya başlandı. Ancak Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmaya niyetli olmadığı yaptığı açıklamalarda belli etti. Kılıçdaroğlu, danışmanlarını ve MYK üyelerini değiştirerek gelen tepkileri azaltma hedefinde olsa da bu hamleler CHP Genel Merkezi'nin beklediği gibi karşılanmadı.

Seçim sonuçlarının ardından partililere mektup gönderdi

krem İmamoğlu'nın başını çektiği 'değişim' isteyenler CHP liderinin bir daha aday olmaması ve istifa etmesi için açıklamalarda bulunmaya başladı. Bu çağrı Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden bazı isimlerden de gelince CHP lideri koltuğu korumanın hesaplarını yapıyor. Kılıçdaroğlu son olarak 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan kurultay ve değişim sürecinde parti üyelerine bir mektup gönderdi.

"Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız"

Göreve devam mesajını bir kez daha yineleyen Kılıçdaroğlu, "Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı. Mektubunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne de atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Atatürk’ün ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim’ sözü partimize gönül vermiş olanların hiç unutmaması gereken temel bir ilkedir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun mektubu şu şekilde: “Cumhuriyet tarihimizin en kritik seçimlerinden birini geride bıraktık. Karanlığın baskının iftiraların yanında yalanların, hilelerin ve hukuksuz bir biçimde devlet olanaklarının kullanıldığı adaletsiz bir seçimden çıktık. Süreç çalıştığımız beklediğimiz ve dilediğimiz gibi sonuçlanmadı. Demokrasi mücadelemizde birlikte yol almak için gösterdiğiniz büyük çaba ve kararlılığın çok değerli olduğunu bilmenizi isterim. Elini taşın altına koyma cesareti gösteren sizler sayesinde partimiz daha da güçlendirmektedir. Adil ve özgür bir Türkiye için hak, hukuk ve adalet için mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu nedenle partimizin hedefine daha büyük kararlılıkla ulaşmasını sağlayacak adımları hep birlikte atacağız. Atatürk’ün ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim’ sözü partimize gönül vermiş olanların hiç unutmaması gereken temel bir ilkedir.”


Özcan'dan 'Genel merkeze alınmayacak' talimatı veren Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Sen kimi kimin yerine sokmuyorsun?
Özcan'dan 'Genel merkeze alınmayacak' talimatı veren Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Sen kimi kimin yerine sokmuyorsun?

Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı istifa çağrıları karşılık bulmayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan başlattığı değişim ve adalet yürüyüşüne devam ediyor. 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi'ne ulaşmayı hedefleyen Özcan, genel merkeze sokulmayacaklarına dair bir cevap aldıklarını söyleyerek Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. "Sen kimi kimin yerine sokmuyorsun?" diye soran Özcan, "Orası senin babanın çiftliği mi? 'Tek adam rejimi yok CHP'de' demiştin. Al sana tek adam rejimi. Biz o gün geleceğiz, CHP de kapıyı mecburen açacak. Öyle bir güç zehirlenmesi var ki beyefendide artık partiyi de kendi tapulu malı zanneder hale gelmiş." dedi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#mektup
33 dakika önce
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