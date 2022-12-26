Gündem Kılıçdaroğlu PKK destekçisi Nuşirevan Elçinin CHPde çalışmak istediğini belirtti Geri mi gönderelim
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu PKK destekçisi Nuşirevan Elçi'nin CHP'de çalışmak istediğini belirtti: Geri mi gönderelim

PKK bağlantılı Nuşirevan Elçi'yi başdanışman olarak atayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Neden başdanışman yaptınız?' sorusuna "CHP'de çalışmak istiyorum diyen kişiyi geri mi gönderelim?" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu PKK destekçisi Nuşirevan Elçinin CHPde çalışmak istediğini belirtti: Geri mi gönderelim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK bağlantılı danışmanı Nuşirevan Elçi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör destekçisi başdanışmanı Nuşirevan Elçi'ye sahip çıktı. Kayseri'de gençlerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Elçi hakkında gelen soruya, "Geri mi gönderelim?" şeklinde cevap verdi.

'CHP'DE ÇALIŞMAK İSTEDİ'

Kılıçdaroğlu 'PKK bağlantılı olan Nuşirevan Elçi'yi neden başdanışmanınız yaptınız?' sorusuna "CHP'de çalışmak istiyorum diyen kişiyi geri mi gönderelim?" cevabını verdi.

Terör örgütü propagandası içeren paylaşımları ile biliniyor

Nuşirevan Elçi, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı destekleyici paylaşımları ile biliniyordu.

Elçi, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven, terör örgütünü simgeleyen slogan ve görsellerin yer aldığı paylaşımları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu PKK'yı destekleyen paylaşımları ile bilinen Nuşirevan Elçi’yi 'başdanışmanı' yaptı
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