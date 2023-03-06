Kılıçdaroğlu serzenişleri başladı: İYİ Parti'de Akşener'i teselli yarışı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı krizi çözüldü.

Altılı Masa, bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yaptıkları toplantı sonrası masanın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu resmen açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yaptığı konuşma sırasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu duyurdu.

Bu duyuru sonrası Kılıçdaroğlu konuşma yapmaya başladı. Ancak bu sırada bir detay dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yüzünün asık olduğu görüldü.

Akşener'in bu görüntüsü sonrası İYİ Parti içinde serzenişler başlarken, bazı İYİ Partililer de sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak İYİ Parti Genel Başkanını teselli etmeye çalıştı.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı, Muğla Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Metin Ergun yaptığı paylaşımda "Millet için elinden geleni yaptın. Şahidim." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Fatih Koca da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Koca yaptığı paylaşımda, "Vallahi seni Başbakan yapacağız !" ifadelerini kullandı.

Akşener'i teselli etmeye çalışan isimler arasında İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın da yer aldı.

Paylaşımında, "Cesurca mücadeleye hazırız" diyen Aydın ise şu ifadeleri kullanarak Akşener'i teselli etmeye çalıştı:

"İYİ Parti olarak, Sayın @meral_aksener'in liderliğinde, büyük Türk milletinin emrinde, ülkemizin hizmetinde, yılmadan ve cesurca mücadeleye, azimliyiz ve kararlıyız. İYİ'ler ve Cesurlar Hareketi, sadece milletine hizmet eder."







