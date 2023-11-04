Kılıçdaroğlu: Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim

CHP'de genel başkanın belliği olacağı kurultay başladı. Salon Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel destekçisi 'değişimciler' ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı genel merkezciler olarak ikiye ayrılırken, kurultaya saatler kala İlhan Cihaner adaylıktan çekildiğini duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu üçlüsü ayrı ayrı salona giriş yaptı. Kılıçdaroğlu'nun salona girdiği esnada "Arkamızdan vurdular da yine de eğilmedik" sözlerinin yer aldığı eserin çalınması dikkatlerden kaçmadı. 'Değişimciler' de Özel ve İmamoğlu için tezahüratlar attı.

Kurultayda divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu yaptı. Açılış konuşmasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu ise Altılı Masa üyelerine ve CHP içindeki karışıklıklara değindi.

'Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Altı lider oturduk. bu tabloyu kısmen anlattım ve kendilerine şunu söyledim; Ülkede demokrasi yok. Bir sorunlar yumağı haline geldi. Biz 6 lider tarihin bize getirdiği sorumluluğu yapmak zorundayız. Uzun uzun anlattım. 6 parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz için oturduk çalıştık. Ortak mutabakat metni hazırladık ve halkımızla paylaştık. Güçlendirilmiş parlementer sistem için çalışmalar yaptık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.

'Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil sırtımdaki hançerlerdi'

Usta Nazım'ın dediği gibi ateşi ve ihaneti gördük ama yılmadık, yıkılmadık. Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen, çalıştık, yılmadık, yıkılmadık asla ve asla boyun eğmedik. Yolu doğru olanın yükü ağır olur, hançerle beraber yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değil sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, kazanamadık.

'Değişim söylemleri başladı'

Daha nefes alamadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemlerini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi. Ama seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. Hayatın kendisi değişir zaten. İlk değişimi ne zaman söyledim 2019. En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir, 2019, 2020, 2022, 2021, 2023. Örnek ne diyorlardı her salı konuşmaya çıkarlardı. CHP var ya CHP Sivas'ın ötesine gidemiyor diyorlardı. Bugün oralardan milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz. Girilemeyen illere ve ilçelere girdik. Değişimi değişimin içinde olanlar fark edemezler.

'Asla yan yana gelemez dedikleri insanlarla yan yana geldim'

Asla yan yana gelemez dedikleri insanlarla yan yana geldim, kucaklaştım. Dilimizi değiştirmek zorundaydım. Biz sadece muhalefet eden bir parti görünümündeydik. Ama öyle köklü bir değişim yaptık ki Türkiye'nin en temel sorunlarına çözüm üreten bir parti olduk. Biz hangi sorun varsa Türkiye coğrafyasında o sorunlara akılcı çözümler üreten tek partiyiz."

'Yol arkadaşı olacaksan vefalı olacaksın'

Kılıçdaroğlu isim vermeden Ekrem imamoğlu ve Özgür Özel'e de gndermede bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan vefalı olacaksın, arkadan hançerlemeyeceksin" dedi.















