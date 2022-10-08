Kılıçdaroğlu 'siyasi cinayetler' olabilir diyerek spekülasyon yapalı bir yıl oldu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 yıl önce 8 Ekim 2021 tarihinde gazetecilerle yaptığı görüşmede hem yurt içinde hem yurt dışında spekülasyona neden olan 'siyasi cinayetler' olabileceği iddiasını ortaya atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun, "Siyasi cinayetler kaygım var" açıklamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "resen" soruşturma başlatmasına rağmen aradan geçen 1 yıllık sürede Kılıçdaroğlu tarafından konuya ilişkin bir belge ve bilgi paylaşımı yapılmadı.

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