Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 'Genel Başkanı’ ünvanını halâ kaldırmadı

Kemal Kılıçdaroğlu
Değişim çağrılarının gölgesinde düzenlenen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.
Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.
Özgür Özel koltuğu kaptı
Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.
Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.
Koltuğu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultayın üzerinden saatler geçmesine rağmen X hesabının biyografi kısmından ‘Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’ ünvanını henüz kaldırmadı.