Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 'Genel Başkanı’ ünvanını halâ kaldırmadı

Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. Seçimlerin ilk turunda; Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy aldı ve oylamada ikinci tura gidildi. Özel, seçimlerin ikinci turunda da Kılıçdaroğlu’nu geride bırakarak CHP’nin yeni Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk genel başkan oldu. CHP’nin sekizinci genel başkanı olan Özel 812, Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.