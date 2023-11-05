|
Gündem

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 'Genel Başkanı’ ünvanını halâ kaldırmadı

CHP'de koltuğu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabının biyografi kısmından ‘Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’ ünvanını henüz kaldırmadı.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:50 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 15:51 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Değişim çağrılarının gölgesinde düzenlenen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.


Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.


Özgür Özel koltuğu kaptı


Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.


Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.



Koltuğu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultayın üzerinden saatler geçmesine rağmen X hesabının biyografi kısmından ‘Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’ ünvanını henüz kaldırmadı.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Özgür Özel
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri