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Kılıçdaroğlu terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'a toz kondurmadı: Demokrasi ve barış savunucusudur

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün karara bağlanan 6-8 Ekim olayları davasında, terör örgütüne üyelik de dahil birçok suçtan toplamda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a arka çıktı. Dokunulmazlığın kaldırılması üzerinden kendisine yöneltilen eleştirileri reddeden Kılıçdaroğlu, "Demirtaş savunmasında da vurguladığı üzere demokrasi ve barış savunucusudur. Demirtaş'ı yalnız bırakanlardan olmayacağım." dedi.

Hüseyin Berk
19:50 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 19:59 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Selahattin Demirtaş
Kemal Kılıçdaroğlu - Selahattin Demirtaş

HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı 6-8 Ekim olaylarına ilişkin davada ilk karar açıklandı.

Kobani davası kapsamında Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Selahattin Demirtaş için istenen ceza 42 yıl olarak açıklanırken tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Demirtaş'a ilk destek Kılıçdaroğlu'ndan

Kılıçdaroğlu, çifte yenilgi aldığı 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak kurduğu HDP'nin eski Eş Başkanı'na verilen cezaya karşı çıkan ilk isim oldu.

Kararın hemen ardından
"Adalet terazisi bugün bir kez daha kırıldı"
diyen Kılıçdaroğlu,
"Bütün bu olanlar normal değildir, vicdani de ahlaki de değildir."
demişti.

"Selahattin Demirtaş demokrasi ve barış savunucusudur"

Eski CHP lideri, dokunulmazlığın kaldırılması üzerinden kendisine yöneltilen eleştirileri reddederek,
"Demirtaş savunmasında da vurguladığı üzere demokrasi ve barış savunucusudur. Demirtaş'ı yalnız bırakanlardan olmayacağım."
dedi.
"Erdoğan'ı eleştirmekten korktukları için, 'Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkları kaldırdı' diyerek bulanları acıyarak izliyorum."
diyen Kılıçdaroğlu,
"Gerek sosyal gerekse ulusal medyada, bazı kişilerin ve siyasetçilerin konuyu anlamadığını, anlayanların da işlerine gelmediği için attıkları 'dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyerek sen sebep oldun' iftiralarını üzülerek takip ettim."
ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu paylaşımını Kürt atasözü ile noktaladı.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Selahattin Demirtaş
#CHP
#HDP
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