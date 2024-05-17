Kılıçdaroğlu terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'a toz kondurmadı: Demokrasi ve barış savunucusudur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı 'Kobani davasında' verilen cezalara tepki gösterdi. "Demirtaş ve Yüksekdağ’ın cezalarının kabul edilebilir bir tarafı yok." diyen Özel, "Kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok." diye konuştu.