Kılıçdaroğlu terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'a toz kondurmadı: Demokrasi ve barış savunucusudur

HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı 6-8 Ekim olaylarına ilişkin davada ilk karar açıklandı.
Kobani davası kapsamında Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Figen Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Selahattin Demirtaş için istenen ceza 42 yıl olarak açıklanırken tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Demirtaş'a ilk destek Kılıçdaroğlu'ndan
Kılıçdaroğlu, çifte yenilgi aldığı 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifak kurduğu HDP'nin eski Eş Başkanı'na verilen cezaya karşı çıkan ilk isim oldu.
"Selahattin Demirtaş demokrasi ve barış savunucusudur"
Kılıçdaroğlu paylaşımını Kürt atasözü ile noktaladı.