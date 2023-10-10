Kılıçdaroğlu tezkereye 'hayır' diyeceklerini açıkladı: Her sene aynı bahaneyle algı operasyonu!

Kemal Kılıçdaroğlu
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığına sunuldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na tezkere meselesi üzerinden meydan okudu.
Bahçeli, 'Kılıçdaroğlu'nun tezkereye hayır demesi şehitlere ihanettir" diyerek şunları söyledi:
- "Kılıçdaroğlu terörden rahatsızsa hodri meydan diyorum çıksınlar nerede durduklarını açıklasınlar. Şehit ile cani melanet ile millet arasında seçim yapmakta tercih zorluğu çekenler tezkere ye itiraza hazırlananlar Türkiye’nin karşı cephesidir.Bu şer ve bölücü cephe mutlaka mağlup edilecektir. Terörden rahatsız olanlar tezkereye karşı çıkmamalı. Kılıçdaroğlu'nun görüşülecek tezkereye hayır demesi halinde milletvekili arkadaşlarıyla birlikte şehitlere ihanet edeceklerini akıllarından çıkarmamaları tavsiyemdir."
Kılıçdaroğlu'dan tezkereye 'hayır'
Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından beklenen açıklama CHP Grup Toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.
Kılıçdaroğlu tezkereye "hayır" diyeceklerini şu cümlelerle duyurdu
- "Şimdi önümüze bir tezkere getirecekler. Elbette terörle mücadele konusunda biz her yetkiye evet deriz ama anlamadığım bir şey var. Tezkerede yabancı askerler gerektiğinde Türkiye’ye davet edilebilecek deniliyor. Birinci sorum Devlet Bahçeli’ye. Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Bahçeli, bu yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine evet diyor musun demiyor musun? Bu kadar açık. İkinci soru bu kadar yabancı askerler kimler? Hangi askeri terörle mücadele için Türkiye’ye davet edeceksiniz. Milliyetçiyim diyorsan sen de hayır diyeceksin."
Her sene aynı algı operasyonu!
Geçmiş tezkerelerde bu maddenin var olmasına rağmen onaylayan CHP, son dönemlerde "yabancı asker" maddesini bahane ederek HDP ile birlikte tezkereye "hayır" diyor.
Bu durum kulislerde 'HDP baskısı nedeniyle üretilen bahane' olarak yorumlanıyor.
Bu madde neden eklendi?
Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması sonrası bu 'gerektiğinde yabancı askerlerin Türkiye'de bulunması' maddesi tekrar gündeme geldi.
Bugüne kadar (CHP'nin evet oyu verdiği de olmak üzere) Meclis'ten geçen her tezkerede yer alan bu madde, Anayasa'nın 92. maddesine dayanıyor.
En temel nedeni ise askeri olarak yaşanabilecek bir hareketlilikte ülke olarak ön almak.
Kim bu yabancı askerler?
-Deprem, sel, yangın gibi afetlerde müttefik ülkelerin askerleri bu madde sayesinde gelebildi.
-Türkiye'ye tatbikat ve eğitimler kapsamında gelen askerler (Örn. Azerbaycan) bu maddeye dayandırılarak ülkeye davet edilebiliyor.
-S-400'lerin Türkiye'de konuşlanması ve Türk askerinin S-400 kullanımı konusunda eğitilmesi için Rus askeri Türkiye'ye bu madde sayesinde davet edilebildi.
-NATO kararıyla Kahramanmaraş'a konuşlanan Patriot füzeleri için Hollanda'dan gelen askeri ekip bu maddeden hareketle ülkemize gelebildi.
-Şanlıurfa'da ABD askeri ile oluşturduğumuz harekat merkezi de bu maddeye dayanarak oluşturulabildi.