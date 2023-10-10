Kılıçdaroğlu tezkereye 'hayır' diyeceklerini açıkladı: Her sene aynı bahaneyle algı operasyonu!

"Şimdi önümüze bir tezkere getirecekler. Elbette terörle mücadele konusunda biz her yetkiye evet deriz ama anlamadığım bir şey var. Tezkerede yabancı askerler gerektiğinde Türkiye’ye davet edilebilecek deniliyor. Birinci sorum Devlet Bahçeli’ye. Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Bahçeli, bu yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine evet diyor musun demiyor musun? Bu kadar açık. İkinci soru bu kadar yabancı askerler kimler? Hangi askeri terörle mücadele için Türkiye’ye davet edeceksiniz. Milliyetçiyim diyorsan sen de hayır diyeceksin."