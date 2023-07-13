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Kılıçdaroğlu ve Akşener seçim hezimetinin ardından ilk kez bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinden ağır yenilgiyle ayrılmasının ardından ilk kez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Akşener'i makamında ziyaret eden CHP lideri, partinin kurmayları tarafından kapıda karşılanırken Akşener’in karşılamada olmaması dikkat çekti.

16:49 . 13/07/2023 Thursday
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisinin ardından ilk kez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

Habertürk'te yer alan habere göre, ikilinin görüşmesinde yerel seçimler, ekonomi, dış basın ve siyaset gündem oldu.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi’ne girişinde partinin kurmayları tarafından kapıda karşılanırken Akşener’in Kılıçdaroğlu’nu karşılamaması dikkat çekti.

Akşener CHP'yi yerden yere vurmuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kurultayında CHP'yi ve eski ortaklarını yerden yere vurmuştu.

CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyen Akşener,
"Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş"
demişti.

İYİ Parti'den CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne zehir zemberek sözler: Bizim desteklerimizle oraya geldiklerini unuttular
İYİ Parti'den CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne zehir zemberek sözler: Bizim desteklerimizle oraya geldiklerini unuttular

CHP ve İYİ Parti arasında seçim mağlubiyetinin ardından başlayan krize yerel yönetimler de dahil oldu. İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne İncirliova Belediyesi'ne yeteri kadar destek vermedikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Taner, "Millet İttifakı'nın ortağı olarak bizim İYİ Partili arkadaşların da destekleriyle gelinen makamlarda, maalesef o makamlara gelindikten sonra bu desteklerimiz unutuldu. Tıpkı İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerin seçimlerinde olduğu gibi. Bizim desteklerimizle oraya geldiklerini unutarak, kendileri oraya kendi partililerin oylarıyla gelmiş gibi bir süreç işledik." dedi.

Akşener Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu: 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır
Akşener Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu: 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda Yedili Masa'yı bir kez daha devirdi. Eski ortaklarını yerden yere vuran Akşener, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." dedi. CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Akşener, "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ama o 15 milletvekilinin bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş" ifadelerini kullandı.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
#CHP
#İYİ Parti
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