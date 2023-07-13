Kılıçdaroğlu ve Akşener seçim hezimetinin ardından ilk kez bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisinin ardından ilk kez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.
Habertürk'te yer alan habere göre, ikilinin görüşmesinde yerel seçimler, ekonomi, dış basın ve siyaset gündem oldu.
Öte yandan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi’ne girişinde partinin kurmayları tarafından kapıda karşılanırken Akşener’in Kılıçdaroğlu’nu karşılamaması dikkat çekti.
Akşener CHP'yi yerden yere vurmuştu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kurultayında CHP'yi ve eski ortaklarını yerden yere vurmuştu.