Kılıçdaroğlu 'Vicdanım rahat' dedi: Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil

Ankara'da bir kahvehanede seçim sonuçlarını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmenin dünyanın sonu olmadığını söyledi.
Seçim hezimetinin ardından parti içinden gelen istifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki Ankara'da bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmiş olmasının dünyanın sonu olmadığın söyledi.
"Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil"
Seçimi çok az farkla kaybettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: