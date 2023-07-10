Kılıçdaroğlu 'Vicdanım rahat' dedi: Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil

"Kazansaydık farklı bir şey olacaktı kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil yapılan ilk seçimde değil son seçimde değil. Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur. En zor şartlarda bile umudumuzu koruyacağız. Çünkü bizim umudumuz, daha güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için, daha karamsar bir tabloyu hayata geçirmek için değil."