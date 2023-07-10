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Kılıçdaroğlu 'Vicdanım rahat' dedi: Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil

Ankara'da bir kahvehanede seçim sonuçlarını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çalıştık ama kazanamadık, vicdanen müsterihiz. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil yapılan ilk seçim de değil son seçim de" ifadesini kullandı.

10:43 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ankara'da bir kahvehanede seçim sonuçlarını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmenin dünyanın sonu olmadığını söyledi.

Ankara'da bir kahvehanede seçim sonuçlarını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmenin dünyanın sonu olmadığını söyledi.

Seçim hezimetinin ardından parti içinden gelen istifa çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki Ankara'da bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmiş olmasının dünyanın sonu olmadığın söyledi.



"Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil"

Seçimi çok az farkla kaybettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kazansaydık farklı bir şey olacaktı kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil yapılan ilk seçimde değil son seçimde değil. Umutsuzluğa kapılmak bizim kitabımızda yoktur. En zor şartlarda bile umudumuzu koruyacağız. Çünkü bizim umudumuz, daha güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için, daha karamsar bir tabloyu hayata geçirmek için değil."

#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#seçim
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