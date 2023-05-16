Kılıçdaroğlu yenilginin faturasını kesti: Ajans ile yollarını ayırdı

Kılıçdaroğlu ve CHP'nin seçim kampanyasını hazırlayan ve yürüten ajans ile yolların ayrılması da önemli gelişmelerden birisi. CHP Eski Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre CHP'nin 2. tur seçim kampanyası da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine devredildi.

CHP Eski Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'de yaşanan gelişmelere dair sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu açıklamalarda CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2. Tur seçim kampanyasını ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetmesinin gündemde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bugün itibariyle reklam ve iletişim ajansıyla yollarını ayırdığını kaydeden Yarkadaş, yeni kampanya için bu gece start verileceğini de belirtti.