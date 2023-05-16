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Kılıçdaroğlu yenilginin faturasını kesti: Ajans ile yollarını ayırdı

14 Mayıs seçimlerindeki ağır hezimet sonrası muhalefet cephesinde hareketli saatler yaşanıyor. CHP'li Gazeteci Barış Yarkadaş, Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün itibariyle reklam ve iletişim ajansıyla yollarını ayırdığı bilgisini paylaştı.

15:28 . 16/05/2023 Salı
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Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener

Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener

14 Mayıs 2023 seçimlerinde hüsran yaşayan CHP ve
Kemal Kılıçdaroğlu
cephesinde hareketli saatler yaşanıyor.
İlk olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Onursal Adıgüzel
'i görevden aldı.

Kılıçdaroğlu ve CHP'nin seçim kampanyasını hazırlayan ve yürüten ajans ile yolların ayrılması da önemli gelişmelerden birisi. CHP Eski Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre CHP'nin 2. tur seçim kampanyası da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine devredildi.

Yeni kampanyaya start verilecek

CHP Eski Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'de yaşanan gelişmelere dair sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu açıklamalarda CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2. Tur seçim kampanyasını ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetmesinin gündemde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bugün itibariyle reklam ve iletişim ajansıyla yollarını ayırdığını kaydeden Yarkadaş, yeni kampanya için bu gece start verileceğini de belirtti.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#ajans
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