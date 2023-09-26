Kılıçdaroğlu yüzüme farklı arkamdan farklı

CHP’de kazan kaynamaya devam ediyor. Seçim hezimetinin ardından değişim rüzgarıyla yola çıkan ancak Genel Merkez’den istediği desteği bulamayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB meclisindeki CHP’lilerle Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde toplantı yaptı. O toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. “Kılıçdaroğlu bana verdiği hiçbir sözü tutmadı” diyen İmamoğlu, açıklamalarının ardından “İstanbul’a aday mısınız?” sorusunu ise havada bıraktı.

YÜZÜME KARŞI TAMAM DİYOR ARKADAN DESTEKLEMİYOR

CHP Kasım ayında yapılacak kurultaya doğru ilerlerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’li Meclis Üyeleri’ni topladı. Gündeminde CHP lideri ve destekçileri vardı. Kemal Kılıçdaroğlu’nu kendisine verdiği hiçbir sözü tutmamakla eleştiren İmamoğlu, “Yüzüme karşı tamam diyor ama arkadan hiçbir şeyi yerine getirmiyor. Ayrıca benim yaptığım işleri genel merkezle paylaşmıyor ve beni desteklemiyor” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı’nın hedefinde CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da vardı. Salıcı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı “Kürsüye 8 kişi çıktı, 6 siyasi parti lideri, 2 belediye başkanımız. ‘Biz bu yemeği hep beraber yedik ama hesabı Kılıçdaroğlu ödesin’ deniyor, bu doğru bir iş değil” sözlerini eleştiren İmamoğlu, “İstanbul milletvekili olmasına rağmen beni bir kez dahi makamımda ziyaret etmedi” dedi.

İMAMOĞLU YANIT VEREMEDİ

İBB Başkanı İmamoğlu’nun zehir zemberek açıklamalarının ardından destekçileri tarafından “İstanbul’da yeniden aday olacak mısınız?” sorusu yöneltildi. İmamoğlu o soruyu yine havada bıraktı. Bazı meclis üyeleri ise seçime az bir süre kala İBB Başkanı’nın yaptığı bu açıklamaların çok sert ve yersiz olduğunu belirterek rahatsızlıklarını dile getirdi. Meclis üyelerinden bir kısmı İmamoğlu’na “Siz bu eleştirdiğiniz kadrolarla belediye başkanı olmadınız mı? Bu insanlar hep sizin arkanızda durdu, neden şimdi bunları söylüyorsunuz? Geçmişte başarılı olmanıza katkı sağlamadılar mı?” sorusuna ise İmamoğlu’nun yanıt vermediği öğrenildi.

Çelik kazanırsa adaylık yarışına girecek

CHP kulislerinde konuşulanlara göre İmamoğlu, 8 Ekim’de yapılması beklenen CHP İstanbul İl Kongresi’nde kendi adayı Özgür Çelik’in kazanması durumunda genel başkanlık için adaylık yarışına girecek. Çelik’in kazanmaması halinde ise İstanbul Belediye Başkanlığı’na dahi aday olmayacak.







