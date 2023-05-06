Kılıçdaroğlu'na AK Parti flamaları ile karşılama: CHP'li görevliler görmemesi için büyük çaba harcadı

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret ettiği kentte AK Parti flamaları karşılandı.
Adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'nin açık desteğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinglerine devam ediyor. HDP flamaları altında Öcalan lehine sloganların atıldığı meydanlarda konuşan Kılıçdaroğlu büyük tepki topluyor.
Kılıçdaroğlu'na beklemediği karşılama
Kılıçdaroğlu mitinglerde terör yandaşlarıyla buluştuğu için eleştirilirken ziyaret ettiği bir kentte beklemediği bir manzara ile karşılaştı. Kılıçdaroğlu, seçim otobüsüyle ilerlediği sırada AK Parti destekçileri tarafından karşılandı.
CHP'liler Kılıçdaroğlu görmesin diye büyük çaba harcadı
Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun geçtiği yolda AK Parti flamaları ile beklerken CHP'li görevliler, otobüsün önünü afişlerle kapatarak Kılıçdaroğlu'nun bu manzarayı görmemesi için büyük çaba harcadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.