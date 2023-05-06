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Kılıçdaroğlu'na AK Parti flamaları ile karşılama: CHP'li görevliler görmemesi için büyük çaba harcadı

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği kentte seçim otobüsüyle ilerlediği sırada AK Parti destekçileri tarafından karşılandı. Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun geçtiği yolda AK Parti flamaları ile beklerken CHP'li görevliler, otobüsün önünü afişlerle kapatarak Kılıçdaroğlu'nun bu manzarayı görmemesi için büyük çaba harcadı.

12:09 . 6/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret ettiği kentte AK Parti flamaları karşılandı.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret ettiği kentte AK Parti flamaları karşılandı.

Adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'nin açık desteğini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitinglerine devam ediyor. HDP flamaları altında Öcalan lehine sloganların atıldığı meydanlarda konuşan Kılıçdaroğlu büyük tepki topluyor.

Kılıçdaroğlu'na beklemediği karşılama

Kılıçdaroğlu mitinglerde terör yandaşlarıyla buluştuğu için eleştirilirken ziyaret ettiği bir kentte beklemediği bir manzara ile karşılaştı. Kılıçdaroğlu, seçim otobüsüyle ilerlediği sırada AK Parti destekçileri tarafından karşılandı.

CHP'liler Kılıçdaroğlu görmesin diye büyük çaba harcadı

Vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun geçtiği yolda AK Parti flamaları ile beklerken CHP'li görevliler, otobüsün önünü afişlerle kapatarak Kılıçdaroğlu'nun bu manzarayı görmemesi için büyük çaba harcadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.




Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi
Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alenen açıklamasından sonra Yedili Masa'nın ortaklarından olan İYİ Parti cephesinden terörle mücadele ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da HDP flamaları eşliğinde konuşurken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da alandakileri terör örgütü yandaşlarının sıklıkla kullandığı 'zafer' işareti ile selamlamıştı. Türkçülük Günü Programı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise PKK'nın siIahlı bir örgüt olduğunu söyledi. Akşener, "Ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür" ifadelerini kullandı.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#AK Parti
#CHP
#Yedili Masa
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