Kılıçdaroğlu'na başkaldıran Tanju Özcan 'adalet ve değişim' yürüyüşüne başladı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne yürüyecek.
CHP'den bir yıl süreyle ihraç edilen ve geçtiğimiz günlerde cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Tanju Özcan, son günlerde partililer ve seçmenlerden gelen 'değişim' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine ilişkin sert açıklamalarda bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayınca yürüyüşünü başlattı
Özcan, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmaması üzerine 3 Temmuz’da Bolu Meydanı’ndan Ankara’ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini açıklamıştı.
CHP'li Özcan, "Adalet ve Değişim Yürüyüşü" ismini verdiği hareketi başlattı. Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne kadar yürüyecek.
Özcan, daha önce yaptığı açıklamada yürüyüşün sadece Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan vazgeçmesi halinde iptal olacağını ifade etmişti.