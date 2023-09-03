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Kılıçdaroğlu'na bir danışman tepkisi de parti yönetiminden: Atamalara PM onayı getirilsin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Atatürk'e ve kendisine hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atadığının açığa çıkmasının ardından bir tepki de parti yönetiminden geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Danışmanların parti ilke ve ideolojisi uyarınca Parti Meclisi onayından (30+1) geçirilme zorunluluğu getirilmelidir" dedi.

15:39 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atamasına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atamasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ‘zavallı, hain ve kanı bozuk’ diyen ve Atatürk'e hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman’ı danışmanı olarak ataması parti içinde yeni bir kargaşaya sebep oldu.

Parti içinden pek çok kişi Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken, bir tepki de yönetim kademesinden geldi.


'Danışmanlar PM onayından geçirilsin'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Partinin ilk demokratik tüzük değişikliğinde, Genel Başkan’ın görevlendireceği danışmanlarda uzmanlık alanı ve liyakat zorunluluğuyla birlikte sayısal sınırlama; danışmanların parti ilke ve ideolojisi uyarınca Parti Meclisi onayından (30+1) geçirilme zorunluluğu getirilmelidir."



#CHP
#Gökhan Günaydın
#Perinaz Mahpeyker Yaman
16 dakika önce
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