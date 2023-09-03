Kılıçdaroğlu'na bir danışman tepkisi de parti yönetiminden: Atamalara PM onayı getirilsin

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atamasına tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ‘zavallı, hain ve kanı bozuk’ diyen ve Atatürk'e hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman’ı danışmanı olarak ataması parti içinde yeni bir kargaşaya sebep oldu.
Parti içinden pek çok kişi Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken, bir tepki de yönetim kademesinden geldi.
'Danışmanlar PM onayından geçirilsin'
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şu ifadeleri kullandı: