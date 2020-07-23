Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kılıçdaroğluna bir rakip daha CHPli İlhan Cihaner genel başkanlığa adaylığını açıkladı
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha: CHP'li İlhan Cihaner genel başkanlığa adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25-26 Temmuz’da gerçekleştireceği 37. Olağan Kurultayı'nda en çok merak edilen, genel başkanlığa kimlerin aday olacağıydı. Son dakika açıklaması CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner'den geldi. Parti içi demokrasinin güçlenmesine ihtiyaç olduğunu belirten Cihaner, genel başkanlığa aday olacağını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner
CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner

Olağanüstü pandemi tedbirleri altında yapılacak 37. Olağan Kurultayı'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dişli bir rakip çıktı. Daha önce kulislerde konuşulan CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, son dakika olarak genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Hukuksuzca tutuklandılar' dediği HDP'li Güven: Kürt sorunu sürdükçe gerillaya katılımlar da olacak savaş da olacak
OYNAT 00:35
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Hukuksuzca tutuklandılar' dediği HDP'li Güven: Kürt sorunu sürdükçe gerillaya katılımlar da olacak savaş da olacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teröristleri öven ve cenazesine giden HDP'li Güven ile Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesini eleştirdi. HDP'ye göz kırpan CHP lideri, 'Bu yapılan hukuksuzluktur' dedi. Oysa HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak' ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu partide galibiyeti garantiledi: En dişli rakibi Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda aday olmayacak
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu partide galibiyeti garantiledi: En dişli rakibi Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda aday olmayacak

"Asıl ihtiyacımız olan cesaret"

Parti içi demokrasinin güçlenmesine ihtiyaç olduğunu belirten Cihaner, düzenlediği basın toplantısında, "Geçmişe değil geleceğe dönmek için kurultay dedik. Parti içi demokrasinin güçlenmesine ihtiyaç var. Liderin seçtiği değil, üyelerin seçtiği Parti Meclisi'ne ihtiyacımız var. Bizler partimizin demokratik bir örgütle yönetim anlayışı ile çağdaş ve sol bir siyasetle başarıyla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle CHP Genel Başkanlığı'na aday oldum. Önce partimizi, sonra ülkemizi sonra da dünyayı değiştirmeye talibiz. Asıl ihtiyacımız olan cesaret" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu,
OYNAT 00:32
Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse unutmasın" dediği sözü unuttu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Konuşma esnasında "Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın" diye vurguladığı sözü kendisi unutarak zor anlar yaşadı.

İlhan Cihaner kimdir?

23 Şubat 1968'de Kars'ta doğan İlhan Cihaner, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. 24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi.

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: Muhalefet liderleri goygoy peşindeler
GÜNDEM
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e tepki: Muhalefet liderleri goygoy peşindeler

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan HDP'lilere teşekkür: Adaylarımızı desteklemeleri bizi mutlu eder
GÜNDEM
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan HDP'lilere teşekkür: Adaylarımızı desteklemeleri bizi mutlu eder

Abone Ol Google News
Ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor

Ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor
Rekora doymuyor

Rekora doymuyor

Altın yükselişini sürdürüyor.
Bayram süreci belirleyici olacak

Bayram süreci belirleyici olacak

Bilim Kurulu üyesinden, okulların açılışına ilişkin önemli açıklama.

Vali Ali Yerlikaya, açılışta alınacak önlemleri açıkladı.

Bakımına ve cami olarak zenginleşmesine bizzat itina gösterildi.

​Bora ve Atmaca kıyı hattına konuşlandırılabilir.

​Ayasofya Camii açılışı için trafiğe kapatılacak yollar belli oldu.

​Oruç Reis korkusu nedeniyle Yunan ordusunda tatiller iptal edildi.

​Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor.
Premier Lig'de <br>çılgın maç

Premier Lig'de
çılgın maç

​Liverpool, 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi devirdi.
Meclis<br>gereğini yapacak

Meclis
gereğini yapacak

​HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak.
Aynı ruhla<br>açılacak

Aynı ruhla
açılacak

İstanbul'un Fethi'nde kullanılan toplar orada dökülmüştü.
Gazetecilerin<br>sorunları tartışılıyor

Gazetecilerin
sorunları tartışılıyor

​1952'den bu yana yürürlükte olan Basın Yasası artık yetersiz kalıyor.
Gerilimde<br>yeni kriz

Gerilimde
yeni kriz

​Konsolosluğu boşaltmak için 72 saat süre verdiler.
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı
Gündem

Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojinin hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hatalı basılmış 50 TL’lik banknotu rekor fiyata satmak istiyor: Koleksiyoncuları bekliyor
Gündem

Hatalı basılmış 50 TL’lik banknotu rekor fiyata satmak istiyor: Koleksiyoncuları bekliyor

Adıyaman’da otopark işletmecisi Murat Kuştepe, müşterinin verdiği hatalı basılmış 50 TL’lik banknotu 75 bin TL’ye satmak için koleksiyoncuları bekliyor. Kuştepe, "Bunlara koleksiyoncuların büyük bir ilgisi varmış. Bundan dolayı bir ilgi olursa koleksiyoncuları Adıyaman’a bekliyorum. İnternetten gördüğüm fiyat 75 bin 80 bin TL civarında, öyle bir teklif olursa değerlendiririz. Koleksiyoncuları Adıyaman’a bekliyorum” dedi.
Türk mühendisleri geliştirdi: Dikine iniş kalkış yapabilen Alesta havalanmaya hazır
Ekonomi

Türk mühendisleri geliştirdi: Dikine iniş kalkış yapabilen Alesta havalanmaya hazır

Sabit ve döner kanatlı İHA'ların kabiliyetlerini barındıran insansız hava aracı Alesta'nın yer testlerinde sona gelindi. Yakın zamanda uçuş testlerine başlayacak dikine iniş kalkışlı ve dönebilen kanatlı Alesta, sene sonunda göreve hazır hale gelecek. Üretici firmanın Genel Müdürü Eray Gökalp, "Bu tür sistemleri geliştiren birkaç firma var. Hatta seri üretime de geçmiş değiller, geliştirme aşamasındalar. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da çok ciddi pazarı olacağını düşünüyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.