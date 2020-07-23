Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha: CHP'li İlhan Cihaner genel başkanlığa adaylığını açıkladı

Olağanüstü pandemi tedbirleri altında yapılacak 37. Olağan Kurultayı'nda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dişli bir rakip çıktı. Daha önce kulislerde konuşulan CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, son dakika olarak genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
"Asıl ihtiyacımız olan cesaret"
Parti içi demokrasinin güçlenmesine ihtiyaç olduğunu belirten Cihaner, düzenlediği basın toplantısında, "Geçmişe değil geleceğe dönmek için kurultay dedik. Parti içi demokrasinin güçlenmesine ihtiyaç var. Liderin seçtiği değil, üyelerin seçtiği Parti Meclisi'ne ihtiyacımız var. Bizler partimizin demokratik bir örgütle yönetim anlayışı ile çağdaş ve sol bir siyasetle başarıyla ulaşabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle CHP Genel Başkanlığı'na aday oldum. Önce partimizi, sonra ülkemizi sonra da dünyayı değiştirmeye talibiz. Asıl ihtiyacımız olan cesaret" ifadelerini kullandı.
İlhan Cihaner kimdir?
23 Şubat 1968'de Kars'ta doğan İlhan Cihaner, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı. Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. 24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi.