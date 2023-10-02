|
Gündem

Kılıçdaroğlu'na çalışan trollerin sayısı artıyor: CHP çok sayıda sosyal medya hesabı satın aldı

Gazeteci Altan Sancar, Genel Merkezi'in talimatıyla CHP adına çok sayıda sosyal medya hesabının satın alındığını açıkladı. Alım satımların milyon liralar karşılığında yapıldığını belirten Sancar, "Bu sosyal medya hesapları doğrudan Eren Erdem'in danışmanına bağlı" dedi. Hatırlanacağı üzere Yeni Şafak, 5 Mayıs 2023 tarihli manşetinde, CHP'nin sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için yüksek takipçili sosyal medya hesaplarını nasıl kullandığını ortaya çıkarmıştı.

Hüseyin Berk
18:39 . 2/10/2023 Monday
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu’nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğu tespit edilmişti.

Kılıçdaroğlu’nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğu tespit edilmişti.

Yeni Şafak, 5 Mayıs 2023 tarihli manşetinde, HDP’nin de desteklediği Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için yüksek takipçili 121 hesabın sürekli sahte içerik ürettiği belirlenmişti.

CHP'nin yaklaşan yerel seçimler öncesinde benzer operasyona başvurduğu ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'na çalışan trollerin sayısı artıyor: CHP çok sayıda sosyal medya hesabı satın aldı

Gazeteci Altan Sancar, CHP Genel Merkezi'nin talimatıyla çok sayıda sosyal medya hesabının satın alındığını açıkladı.

Alım satımların milyon liralar karşılığında yapıldığını belirten Sancar,
"CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in parti üyelerine ‘takip önerisi’ ile gönderdiği kısa mesaj ile duyurduğu sosyal medya hesabı, Erdem’in danışmanına ait çıktı. Daha önce para karşılığı retweet yapan hesabın, aynı zamanda CHP’deki Zoom toplantısını da ilk paylaşan hesaplardan olduğu ortaya çıktı. Bu sosyal medya hesapları doğrudan Eren Erdem'in danışmanına bağlı
" dedi.

Kılıçdaroğlu sosyal medyanın başına Eren Erdem'i getirdi

Seçim döneminde 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren ancak sözünü tutmayan CHP'li Eren Erdem, genel başkan yardımcılığı görevine getirilmişti.

'Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları' alanında da yetkilendirilen Erdem'e son olarak Kılıçdaroğlu’nun iletişim koodinatörlüğü görevi de verilmişti.

Halk TV'nin sahibi Mahiroğlu: CHP YouTuber'lara gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor

CHP yönetimi, partideki 'değişim' hareketini destekleyen yayınlar yapan Halk TV ile anlaşmalarını geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu, sözleşmeyi feshettiğini öne sürdüğü Eren Erdem'i hedef alıp, CHP'nin paralı bir trol ordusu olduğundan bahsetmişti.

Mahiroğlu,
"Bir takım YouTuber'lara gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor"
ifadelerini kullanmıştı.






#CHP
#Trol Ağı
#Eren Erdem
#Altan Sancar
#Kemal Kılıçdaroğlu
35 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sıfır arabalarda kampanyalar başladı | Arabalarda indirimler olacak mı?