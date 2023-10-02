Kılıçdaroğlu’nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğu tespit edilmişti.
Yeni Şafak, 5 Mayıs 2023 tarihli manşetinde, HDP’nin de desteklediği Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için yüksek takipçili 121 hesabın sürekli sahte içerik ürettiği belirlenmişti.
CHP'nin yaklaşan yerel seçimler öncesinde benzer operasyona başvurduğu ortaya çıktı.
Kılıçdaroğlu'na çalışan trollerin sayısı artıyor: CHP çok sayıda sosyal medya hesabı satın aldı
Gazeteci Altan Sancar, CHP Genel Merkezi'nin talimatıyla çok sayıda sosyal medya hesabının satın alındığını açıkladı.
Kılıçdaroğlu sosyal medyanın başına Eren Erdem'i getirdi
Seçim döneminde 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren ancak sözünü tutmayan CHP'li Eren Erdem, genel başkan yardımcılığı görevine getirilmişti.
'Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları' alanında da yetkilendirilen Erdem'e son olarak Kılıçdaroğlu’nun iletişim koodinatörlüğü görevi de verilmişti.
Halk TV'nin sahibi Mahiroğlu: CHP YouTuber'lara gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor
CHP yönetimi, partideki 'değişim' hareketini destekleyen yayınlar yapan Halk TV ile anlaşmalarını geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu, sözleşmeyi feshettiğini öne sürdüğü Eren Erdem'i hedef alıp, CHP'nin paralı bir trol ordusu olduğundan bahsetmişti.