Kılıçdaroğlu'na çalışan trollerin sayısı artıyor: CHP çok sayıda sosyal medya hesabı satın aldı

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in parti üyelerine ‘takip önerisi’ ile gönderdiği kısa mesaj ile duyurduğu sosyal medya hesabı, Erdem’in danışmanına ait çıktı. Daha önce para karşılığı retweet yapan hesabın, aynı zamanda CHP’deki Zoom toplantısını da ilk paylaşan hesaplardan olduğu ortaya çıktı. Bu sosyal medya hesapları doğrudan Eren Erdem'in danışmanına bağlı