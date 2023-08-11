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Ekrem İmamoğlu'nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB'nin trol ordusunu ifşa etti: 156 sayfalık dosyayı savcılıkla paylaşacağım

Kahramanmaraş merkezi depremler sonrasında sosyal medyada halkı manipüle eden yalan bilgileri dolaşıma sokan '23 derece' isimli sözde yayın organının sahibi Gökhan Özbek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine açtığı dava sonrasında itiraflarda bulundu. İmamoğlu'nun sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı bir trol ordusu olduğunu söyleyen Özbek, "O trol organizasyonunun şemasını, çalışmasını, mali akışını dahası 156 sayfalık trol örgütünü savcılıkla paylaşacağım." dedi.

19:36 . 11/08/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Yandaş Gökhan Özbek, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada trol ordusu olduğunu iddia etti.

Yandaş Gökhan Özbek, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada trol ordusu olduğunu iddia etti.

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında sosyal medyada halkı manipüle etmeye çalışmak adına yalan bilgileri dolaşıma sokan '23 derece' isimli sözde yayın organı sahibi Gökhan Özbek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine bir paylaşımı nedeniyle dava açtığını duyurdu.

Özbek, yaşananlar sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun trol ordusunu ifşa edeceğini açıkladı.

"156 sayfalık dosyayı savcılıkla paylaşacağım"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Özbek,
"Özetle şimdi o trol organizasyonunu, şemasını, çalışmasın, mali akışını dahası 156 sayfalık trol örgütünü savcılıkla paylaşacağım."
dedi.
"Sonuçta böyle bir yapı yok diyerek beni suçlayanlar, utanmadan, sıkılmadan böyle bir savaşı başlattılar."
diyen Özbek,
"İmamoğlu gibi söyleyeyim; “vız gelirsin, tırıs gidersin!” Ben tek başımayım. Siz ise belediyenizle, Tv kanalınızla, binlerce çalışan vr trolünüzle bir olun. Ben tek başıma başaracağım. Çünkü haklıyım."
diye konuştu.

Hedefte Murat Ongun da var: İsim isim sosyal medya fenomenlerini İBB’ye bağlı çalışanların hesaplarını ifşa etme zamanı

Sözlerinin devamında İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'u da hedef alan Özbek,
"Kafam rahat, şimdi bu organizasyonu ifşa etmem kaldı. Umarım savcılık soruşturmaya yer yok kararı vermez de mahkemede bu trol yapısını isim isim, sosyal medya fenomenlerini, İBB’ye bağlı çalışanların hesaplarını ifşa etme zamanı. Değil mi Murat Ongun?"
ifadelerini kullandı.

"Bu trol organizasyonun şeması ve çalışma modeli, aldığı rant ve paralar..."

Paylaşımlarının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Unutmuşum söylemeyi. Bu trol organizasyonun şeması ve çalışma modeli, aldığı rant ve paralar… İşte onlar şu dakika itibariyle 157 sayfalık raporumuzda ve savunmamıza da ekli. Resmi kayıtlarda… Siz istediniz…"

CHP'nin trol ordusunu da Yeni Şafak ortaya çıkarmıştı

Yeni Şafak, 5 Mayıs 2023 tarihli manşetinde, HDP’nin de desteklediği Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğunu ortaya çıkardı. Sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için yüksek takipçili 121 hesabın sürekli sahte içerik ürettiği belirlendi.


Kılıçdaroğlu'nun maskesini Yeni Şafak düşürmüştü: Başsavcılık Bay Kemal'in trol ağına karşı harekete geçti
Kılıçdaroğlu'nun maskesini Yeni Şafak düşürmüştü: Başsavcılık Bay Kemal'in trol ağına karşı harekete geçti

Yeni Şafak, geçtiğimiz hafta yayınladığı haber ile HDP destekli Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağını deşifre etmişti. Gün yüzüne çıkan devasa trol ağı Türkiye'de geniş yankı uyandırırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da söz konusu trol ağına karşı harekete geçti. Başkanlık, dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da İletişim Başkanlığının suç duyurusu üzerine sosyal medya ağları üzerinden birlikte hareket ederek dezenformasyon içerikleri oluşturdukları iddia edilen hesap kullanıcılarına yönelik soruşturma başlattı.


#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#Gökhan Özbek
#CHP
#Murat Ongun
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