Ekrem İmamoğlu'nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB'nin trol ordusunu ifşa etti: 156 sayfalık dosyayı savcılıkla paylaşacağım

Yandaş Gökhan Özbek, Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada trol ordusu olduğunu iddia etti.
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında sosyal medyada halkı manipüle etmeye çalışmak adına yalan bilgileri dolaşıma sokan '23 derece' isimli sözde yayın organı sahibi Gökhan Özbek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine bir paylaşımı nedeniyle dava açtığını duyurdu.
Özbek, yaşananlar sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun trol ordusunu ifşa edeceğini açıkladı.
"156 sayfalık dosyayı savcılıkla paylaşacağım"
Hedefte Murat Ongun da var: İsim isim sosyal medya fenomenlerini İBB’ye bağlı çalışanların hesaplarını ifşa etme zamanı
"Bu trol organizasyonun şeması ve çalışma modeli, aldığı rant ve paralar..."
Paylaşımlarının sonunda şu ifadeleri kullandı:
CHP'nin trol ordusunu da Yeni Şafak ortaya çıkarmıştı
Yeni Şafak, 5 Mayıs 2023 tarihli manşetinde, HDP’nin de desteklediği Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğunu ortaya çıkardı. Sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için yüksek takipçili 121 hesabın sürekli sahte içerik ürettiği belirlendi.