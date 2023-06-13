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Kılıçdaroğlu'na 'Değişim' çağrısında bulunan Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel İstanbul'da buluşmuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrıları ile gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da buluştuğu iddia edildi. Seçimin ikinci turundan birkaç gün sonra gerçekleşen buluşmada 'yenilgi' ve 'değişim' konularının masaya yatırıldığı belirtildi.

09:52 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da buluştuğu iddia edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da buluştuğu iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta direttiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hezimetle ayrılması, muhalefette büyük bir tepkiyle karşılandı.

Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel olmak üzere pek çok kişi 'değişim' isteyerek Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı istifa çağrısında bulundu.

İmamoğlu değişim konusunda önderlik edebileceğini Kılıçdaroğlu'na iletirken, Özgür Özel de üzerine düşen her sorumluluğu yapabileceğini belirtti.

Seçimden iki gün sonra gizli buluşma

Bu gelişmelerin ardından bir yazı kaleme alan Sözcü yazarı Aytunç Erkin, İmamoğlu ile Özel'in İstanbul'da gizli bir toplantı yaptığını öne sürdü.

Seçimin ikinci turundan 2 gün sonra gerçekleştiği belirtilen toplantıda 'yenilgi' ve 'değişim' konularının masaya yatırıldığı ifade edildi.

Erkin, söz konusu yazısında şu bilgileri verdi:

"CHP'nin iki 'genç' isminin de gündeminde 'yenilgi' ve 'değişim' vardı. Bu buluşmanın ardından 3 Haziran günü Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu tarafından grup başkanı ilan edildiğini hatırlatalım."

#Özgür Özel
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul
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