Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısında bulunan İmamoğlu ile Soyer İstanbul'da buluştu

Seçim hezimeti sonrasında CHP'den yükselen 'değişim' çağrılarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yedi sayfalık bir bildiri yayımlayarak "CHP’nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok." dedi. Soyer, 'Zafer değil yenilgi öğretir' şeklindeki Japon atasözü ile Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.