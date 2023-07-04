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Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısında bulunan İmamoğlu ile Soyer İstanbul'da buluştu

Seçim hezimetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' çağrısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul'da bir araya geldi. Çağrıları Kılıçdaroğlu tarafından duymazdan gelinen CHP'li iki başkanın gündeminde yine 'değişim' konusunun olduğu belirtildi. Soyer ile görüşen İmamoğlu'nun açacağı bir internet sitesi ile bu çağrısını resmileştireceği de ifade edildi.

16:19 . 4/07/2023 Salı
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Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bir araya geldi. (Foto:Arşiv)

Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bir araya geldi. (Foto:Arşiv)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından partisine değişim çağrılarında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den destek gelmişti.

Soyer, değişim çağrılarını kamera önünde sık sık dile getiren İmamoğlu'nun aksine bu çağrısını uzun bir manifesto yayımlamıştı.

Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre, CHP'li iki başkan, İmamoğlu'nun İstanbul'daki ofisinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede gündemin yine değişim konusu olduğu belirtildi.

Değişim çağrısını internet sitesiyle ilan edecek

Öte yandan, İmamoğlu'nun ‘İktidar İçin Değişim’ çağrısını yayına girecek bir internet sitesiyle birlikte ilan edeceği belirtildi.

İnternet sitesine ait bir görsel de sosyal medyada paylaşıldı:



#Ekrem İmamoğlu
#Tunç Soyer
#İBB
#İstanbul
#CHP
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