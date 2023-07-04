Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısında bulunan İmamoğlu ile Soyer İstanbul'da buluştu

Tunç Soyer ve Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bir araya geldi. (Foto:Arşiv)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından partisine değişim çağrılarında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den destek gelmişti.
Soyer, değişim çağrılarını kamera önünde sık sık dile getiren İmamoğlu'nun aksine bu çağrısını uzun bir manifesto yayımlamıştı.
Sözcü'den Aytunç Erkin'in haberine göre, CHP'li iki başkan, İmamoğlu'nun İstanbul'daki ofisinde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede gündemin yine değişim konusu olduğu belirtildi.
Değişim çağrısını internet sitesiyle ilan edecek
Öte yandan, İmamoğlu'nun ‘İktidar İçin Değişim’ çağrısını yayına girecek bir internet sitesiyle birlikte ilan edeceği belirtildi.
İnternet sitesine ait bir görsel de sosyal medyada paylaşıldı: