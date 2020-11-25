Kılıçdaroğlu'na 'Hükümeti destekleyene öğretmen demem' sözleri soruldu: Dedim evet yalancının peşinden giden öğretmen olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'la ilgili sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, 'Bu teröristlerden birinin kitabını herkesin okumasının tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun dediği kişi elinde binlerce kişinin kanı olan, bir terör örgütünün savunucusudur. Birilerinin çıkıp sanki hiçbir şey yapılmamış, sadece kendileri gerçekleri söylüyor gibi bir eda ile konuşmalarını kabul edemeyiz' dedi.

