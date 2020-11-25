Kılıçdaroğlu'na 'Hükümeti destekleyene öğretmen demem' sözleri soruldu: Dedim evet yalancının peşinden giden öğretmen olamaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz” sözlerini savundu. Sözlerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Bir öğretmen 3 bin 600 ek göstergeyi istemiyorum çünkü AK Parti’ye oy vereceğim diyorsa o camianın insanı değildir. Hiçbir öğretmen yalancıya sahip çıkamaz, çıkana öğretmen denmez” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında iktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alarak "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" ifadelerini kullanmıştı.
"AK Parti’ye oy vereceğim diyen öğretmen camianın insanı değildir"
Meral Akşener ile yaptığı görülme sonrası Kılıçdaroğlu'na bu sözleri hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu, sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
“Bir öğretmen 3 bin 600 ek göstergeyi istemiyorum çünkü AK Parti’ye oy vereceğim diyorsa o camianın insanı değildir. Hiçbir öğretmen yalancıya sahip çıkamaz, çıkana öğretmen denmez” dedi.