Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kılıçdaroğluna Hükümeti destekleyene öğretmen demem sözleri soruldu Dedim evet yalancının peşinden giden öğretmen olamaz
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'na 'Hükümeti destekleyene öğretmen demem' sözleri soruldu: Dedim evet yalancının peşinden giden öğretmen olamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz” sözlerini savundu. Sözlerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Bir öğretmen 3 bin 600 ek göstergeyi istemiyorum çünkü AK Parti’ye oy vereceğim diyorsa o camianın insanı değildir. Hiçbir öğretmen yalancıya sahip çıkamaz, çıkana öğretmen denmez” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında iktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alarak "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

"AK Parti’ye oy vereceğim diyen öğretmen camianın insanı değildir"

Meral Akşener ile yaptığı görülme sonrası Kılıçdaroğlu'na bu sözleri hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu, sözlerinin arkasında olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bir öğretmen 3 bin 600 ek göstergeyi istemiyorum çünkü AK Parti’ye oy vereceğim diyorsa o camianın insanı değildir. Hiçbir öğretmen yalancıya sahip çıkamaz, çıkana öğretmen denmezdedi.

Kılıçdaroğlu'na 'Hükümeti destekleyene öğretmen demem' sözleri soruldu: Dedim evet yalancının peşinden giden öğretmen olamaz
OYNAT 01:53
Kılıçdaroğlu'na 'Hükümeti destekleyene öğretmen demem' sözleri soruldu: Dedim evet yalancının peşinden giden öğretmen olamaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz” sözlerini savundu. Sözlerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, “Bir öğretmen 3 bin 600 ek göstergeyi istemiyorum çünkü AK Parti'ye oy vereceğim diyorsa o camianın insanı değildir” dedi.

Kılıçdaroğlu: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem
OYNAT 03:10
Kılıçdaroğlu: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında öğretmenlere sert mesajlar verdi. İktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu 'Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Hepsi ülkeye öldürmeye geldi

Hepsi ülkeye öldürmeye geldi

Avustralyalı askerlerin yaptıkları yabancı güçlere bakışı değiştirdi.
Bayrak sevgisi

Bayrak sevgisi

​Rüzgarda toplanan bayrağı açmak için çatıya çıktılar...
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Arınça tepki: Kitabı okunsun denilen kişinin elinde askerlerimizin kanı var

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

​Yüzlerce kişi başvurunca Erdoğan talimatı verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.