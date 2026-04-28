Kılıçdaroğlu'na kalkan olan Burcu Köksal'dan TİP'li Kadıgil'e sert tepki: Aldatıldın öyle mi?

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, TİP Sözcüsü Saliha Sera Kadıgil'in 2023 seçimlerini ve CHP'den ayrılarak Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçmesini kast ederek söylediği "Aldatıldım" ifadelerine tepki gösterdi.

TİP'li Kadıgil, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda eski partisi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Bir şeyler değişebilir umuduyla CHP'ye üye oldum"

Siyasi yolculuğunu anlatan Kadıgil, CHP’ye ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğiyle birlikte ısınabildiğini belirtti.

Eski genel başkan Deniz Baykal döneminde CHP’ye oy dahi vermediğini vurgulayan Kadıgil, "Kılıçdaroğlu geldiği zaman; Dersimli olması, Alevi kimliği ve daha demokrat duruşuyla 'bir şeyler değişebilir' umuduyla üye oldum. Siyasete girmem kendisinin vesilesiyle oldu." ifadelerini kullandı.

Geçmişe baktığında 'aldatılmış' hissettiğini ifade eden Kadıgil, Kılıçdaroğlu dönemine dair eleştirilerine rağmen CHP’nin bugünkü yönetiminden ve değişim sürecinden memnun olduğunu dile getirdi.

Eski CHP'li TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Kadıgil'in bu sözlerine CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal tepki gösterdi.

"İstanbul’da kimi koysan seçilecek yerden milletvekili oldun"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Köksal, "Aldatıldın öyle mi?" ifadeleriyle başladığı sözlerinde Kadıgil'in, 'gencecik yaşında milletin yıllarca emek verip giremediği' ifadeleriyle Parti meclisine girdiğini söyleyip TİP Sözcüsü'nün şaibeli geçmişi olduğu vurgusu yaparak, "Arkasından İstanbul’da kimi koysan seçilecek yerden milletvekili oldun. Sonra ideolojik ayrılıkla karşı karşıya olduğunu söyleyerek istifa edip TİP’e gittin." dedi.

Kadıgil'in Kadıköy'de konfor alanlarında siyaset yaptığını ifade eden Köksal, TİP Sözcüsü'nün 'kafasına göre' yaptığı açıklamaları kendilerinin seçim bölgesinde izah etmeye çalıştığını söyledi.

Kadıgil'in sözleri CHP'ye yanaşmak için mi?

Paylaşımındaki sözlerine "En acısı da tamda seçim öncesi yerdeki karıncadan bile medet umarken partimizi bırakıp gitmendi." ifadeleriyle devam eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı, "Şimdi tekrar gelip bizden aday olmak için mi yapıldı bu açıklama yoksa? Malum genel seçim de yaklaşıyor değil mi?" dedi.







