Kılıçdaroğlu'na karşı ayaklanan İmamoğlu cuma günü gemileri yakacak

CHP yandaşı Enver Aysever, Kılıçdaroğlu'nun kinci olduğunu ve ona tuzak kuran Akşener, İmamoğlu, Cafer Mahiroğlu (Halk TV'nin sahibi), Özgür Özel ve Muharrem Erkek'in canına okumadan defteri kapatmayacağını söyledi. Aysever, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline düştüğün zaman adamı paramparça eder. Yani CHP koltuğu artık Kılıçdaroğlu için önemli değil ama ona bu tuzak kuranları bitirmeden sizin canınızı okumadan defteri kapatmaz. Hem Özgür Bey'den hem Ekrem Bey'den hem Meral Hanım'dan bin kat daha zekidir bu işlerde. Göreceksiniz." ifadelerini kullandı.