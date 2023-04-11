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Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Paralarını alacağı uyuşturucu tacirlerinden biri daha yakalandı

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında vaatlerini gerçekleştirmek için "300 milyar dolar parayı getireceğim bu ülkeye. Temiz para, uyuşturucu baronlarının parası" diyen Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. EGM'den yapılan açıklamayla, uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığı bildirildi.

22:25 . 11/04/2023 Salı
AA
Uyuşturucu satıcısı Urfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı.

Uyuşturucu satıcısı Urfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "300 milyar dolar parayı getireceğim bu ülkeye. Temiz para, uyuşturucu baronlarının parası" ifadeleriyle sosyal medyada gündeme oturmuştu. Vaatlerini gerçekleştirmek için uyuşturucu tacirlerinin parasını kullanacağını itiraf eden Kılıçdaroğlu'na kötü haber Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. EGM, kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri Urfi Çetinkaya'nın yakalandığını duyurdu.

EGM'nin sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimi ve İstihbarat Başkanlığının gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya İstanbul’un Sarıyer ilçesinde saklandığı adreste TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda yakalandı.

Daha önce de uyuşturucu satıcılarından vergi alınsın demişti

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu satıcılarının parasına ilişkin daha önceki söylemleri de gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, uyuşturucu tacirlerinin vergiye bağlanması gerektiğini belirterek, "Vergi alınması gereken yerlerden vergi alacaksın, uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Organ ticareti yapanlardan vergi alacaksın." şeklinde konuşmuştu.


#İstanbul
#Uyuşturucu
#Urfi Çetinkaya
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