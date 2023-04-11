Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Paralarını alacağı uyuşturucu tacirlerinden biri daha yakalandı

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "300 milyar dolar parayı getireceğim bu ülkeye. Temiz para, uyuşturucu baronlarının parası" ifadeleriyle sosyal medyada gündeme oturmuştu. Vaatlerini gerçekleştirmek için uyuşturucu tacirlerinin parasını kullanacağını itiraf eden Kılıçdaroğlu'na kötü haber Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi. EGM, kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri Urfi Çetinkaya'nın yakalandığını duyurdu.

EGM'nin sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimi ve İstihbarat Başkanlığının gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya İstanbul’un Sarıyer ilçesinde saklandığı adreste TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda yakalandı.