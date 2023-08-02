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Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan İmamoğlu: Ajandamız olacak ama belli bir günü yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'değişim' tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Konunun makam meselesinin üzerinde olduğunu söyleyen İmamoğlu, adaylık konusunda belirsiz konuştu. İmamoğlu, "Mutlaka bir ajandamız olacak, belirgin bir günü yok. Sizleri bilgi sahibi yapacağız. Değişim konusunda her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz." dedi.

15:39 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' tartışmalarına ilişkin konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' tartışmalarına ilişkin konuştu.

CHP'deki 'değişim' hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’la bir araya gelmesine dair de konuşan İmamoğlu,
"Üç genel başkanımızla geleceğin konuşulduğu; çok verimli, çok değerli bir sohbet ettik. Çok faydalandım. Önümüzdeki zamanlarda alacağımız kararlara, çizeceğimiz yolculuklara büyük katkılar sunacağını söyleyebiliriz."
dedi.

'Mesele makam meselesinin çok ötesinde'

"Mutlaka bir ajandamız olacak, belirgin bir günü yok. Sizleri bilgi sahibi yapacağız."
ifadelerini kullanan İmamoğlu
"Değişim konusunda her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi; ülkemi, vatanımı milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partilileri düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu, ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede olmaya devam edecektir."
diye konuştu.



#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#CHP
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