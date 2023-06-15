Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini de söyleyen Abdüllatif Şener CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Seçimleri'nde tarihi hezimet yaşayan CHP'de sular durulmuyor. Parti içerisinde başlayan koltuk savaşlarından sonra şimdi de istifa dalgası patlak verdi.

Ayrılık kararlarının peş peşe geldiği CHP'de istifa dalgasına katılan son isim ise Abdüllatif Şener oldu.

Abdüllatif Şener CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Şener, Halk Tv'de katıldığı canlı yayında istifa ettiğini duyurdu.

"İstifa etmeyi düşünüyor musunuz sayın Şener?' sorusuna "Ben zaten istifa ettim" diye cevap verdi.

Şener, açıklamasının devamında "Eleştirilerimin bir partiden ya da adaydan olmakla ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'na oy vermedim"

Şener ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu ve CHP'ye oy vermediğini de duyurdu.

Seçimlerin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini; ikinci turunda ise geçersiz oy kullandığını söyleyen Şener konuşmasını, "Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Ben CHP'de siyaset yaptım ama bütün partilerin bana ilgisin olduğunu o partilerden milletvekili olmasam dahi geçmişte bana milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı olduğunu biliyorsunuzdur." sözleriyle sürdürdü.

Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce katıldığı bir canlı yayında Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Şener, "Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez" diyerek eleştirmişti.







