Kılıçdaroğlu’na ‘sözde cumhurbaşkanı’ tepkisi: Darbecilerden cumhurbaşkanı seçmeye alıştınız

AK Parti’nin salgın tedbirleri kapsamında ara verilen il kongreleri dün yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas 7. Olağan İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki gösterdi:

Türkiye’de siyaseti, söylemi ve uygulamalarıyla rekabetle izah edilemeyecek sınırların dışına çıkartan bir anlayışla karşı karşıyayız. Eskiden ancak marjinal kesimlerde rastlanabilecek söylem ve yöntemler, ülkenin en büyük ikinci partisinin siyasetinin merkezine yerleşti. Mesela bu zihniyetin temsilcisi olan zat dün yine bühtan üzerine bühtan sıraladı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanal dünyada terör propagandasına müsaade edemeyiz

BİR SÜRÜ LAF KALABALIĞI

Neymiş efendim ‘CHP, Türkiye’yi büyütmüş, AK Parti Türkiye’yi büyütmek için çalışmamış’ Sadece bu kadarla da kalmıyor ve devam ediyor, ‘Seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz’ diyor, arkasından da bir sürü laf kalabalığıyla asıl niyetini gizlemeye çalışıyor. Tabii bunlar alıştılar yıllarca darbecilerden, vesayetçilerden, cuntacılardan cumhurbaşkanı seçmeye.

HAVAYI BOŞA TÜKETİYOR

Milletin önce 2014’te, ardından yeni sistemle 2018’de doğrudan seçtiği cumhurbaşkanını hala hazmedemediler. Kendi partilerinde işler, kasetle, tacizle, tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle bir göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar. Aslına bakarsanız bu kişinin kürsüde ettiği her laf, Allah’ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır.

OYNAT 00:59 "Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmadan bize durmak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır.' dedi.

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KARİKATÜR ZAT

En vahimi de aynı yalanları, aynı iftiraları, aynı hezeyanları döne döne tekrarlamayı siyaset zanneden bu zihniyetin ülkenin ikinci büyük partisinin başında kalabiliyor olmasıdır. Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir.

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BU ZİHNİYETTEN HAYIR GELMEZ

Teröristlere ‘arkadaş’, darbecilere ‘hak, hukuk savunucusu’ diyen, milli projeleri engellemek için her şeyi yapan, sınır ötesi harekatlara gölge düşürmeye çalışan, yatırımcılara ‘ülkeye gelmeyin’ çağrısı yapan bir kişi için ne desek az gelir. Girdiği her seçimi kaybetmiş bu zatın zerre kadar onuru kendisini azıcık saygısı olsa, kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi. Kendi başarısızlığını iftira ve yalan çıtasını sürekli yükselterek örtmeye çalışan bir zihniyetten ülke hayır gelmez.

OYNAT 04:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun kürsüde ettiği her laf Allahı'n verdiği havayı boşa tüketmektir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti 7. Olağan Kırşehir-Kırıkkale-Yozgat-Sivas İl Kongrelerine hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Eskiden marjinal kesimlerin sergilediği tavırlar ülkenin en büyük ikinci partisinden görülür oldu. AK Parti CHP'nin oluşturduğu sorunları kaldırmak için çalışmıştır. Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz diyor. Bunlar alıştı vesayetçilerden ve darbecilerden cumhurbaşkanı seçmeye. Ülkenin doğrudan seçilen cumhurbaşkanını hazmedemiyorlar. Aslına bakarsanız bu kişinin kürsüde ettiği her laf Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Akşam da Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni’nde konuşan Erdoğan, kendilerini hukukun üstünde gören sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceklerini söyledi. Amerikan seçim sonuçları ekseninde süren tartışmalara da değinen Erdoğan, “Bizim de bir süredir dile getirdiğimiz dijital faşizmin nerelere kadar uzanacağı gözler önüne serilmiştir” dedi.

2023’te tekrar kazanacağız

Konuşmasında 2023 mesajı da veren Erdoğan, “Biz, milletin kurduğu, bugüne de milletin getirdiği bir partiyiz. Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi ve imkanlarımızı sadece millete hizmet için kullanırız. AK Parti’nin 19 yıldır girdiği her seçimden birinci çıkmasının gerisindeki hikmet işte budur. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Meclis’te ezici bir çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. İllerimizde, Cumhur İttifakı olarak, gerek AK Parti olarak gerek Milliyetçi Hareket Partisi olarak, gerek Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir, yürüyecektir” dedi.

OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ceza kesilen sosyal medya şirketlerine tepki: Batıda nasıl ödüyorsan burada da ödeyeceksin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, 'Sanal dünyada terör propagandasına ve terörün zemin kazanmasına müsaade edemeyiz. Sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Bak şimdi cezalar kesilmeye başlayınca onlar da kuzu olmaya başladılar. Ödeyeceksin. Batıda nasıl ödüyorsan burada da ödeyeceksin' dedi. BiP'te paylaş

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Putin’den Karabağ telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin bölge istikrarı ve barışı adına açılan yeni dönemde gereken katkı ve desteği sağlayacağını ifade ederken, Dağlık Karabağ’da Azerbaycanlıların ve Ermenilerin barış gücüne ihtiyaç duymadan birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirtti.

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Denktaş’ı unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, vefatının 9’uncu yılında yad etti. Erdoğan, Yeni katıldığı Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesine birlikte yıllarca omuz verdiğimiz Rauf Denktaş’ı unutmayacağız. Vefatının dokuzuncu yılında 2004 yılından bir fotoğraf karesiyle, Rauf Bey’i rahmetle yad ediyorum...”