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Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'ittifaksız kazanamayız' çağrısı: Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyen" olarak niteleyen ve 81 ilde seçimlere tek başına gireceklerini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'ittifaksız kazanamayız' çağrısı yaptı. "İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın?" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanan bir insanım." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
20:21 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akşener'e 'ittifak' çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akşener'e 'ittifak' çağrısı yaptı.

Seçim yenilgisinden ortaklarını sorumlu tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek açıklamaları muhalefetteki krizin şiddetini artırdı.
"Onun bunun ağız kokusunu çekmeden tek başımıza seçime gireceğiz"
açıklamasında bulunan Akşener, partisinin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağını duyurdu.
Yenilgiden ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sorumlu tutan Akşener,
"Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık."
ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'ittifaksız kazanamayız' çağrısı: Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın?

Kılıçdaroğlu, Sözcü'den İpek Özbey'e yaptığı açıklamada, 'ittifaksız kazanamayız' diyerek Akşener'e iş birliği çağrısı yaptı.



"Ben demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanan bir insanım. Bu dün de böyleydi bugün de böyle
" diyen Kılıçdaroğlu,
"Millet İttifakı da demokrasiden yana olanların bir araya gelmesi üzerine inşa edilmiş bir ittifaktır. Bugün ülkemizde, normal demokratik standartlarda gerçekleştirilen bir seçimden bahsetmiyoruz."
dedi.
Sözlerinin devamında,
"İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın?"
diye soran Kılıçdaroğlu,
"Neden gücünü bölsün? Kaldı ki önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var. Zaten kentlerde ya da ilçelerde insanlar, kendi bölgelerinde tek adam rejiminin temsilcisi bir adaya karşı, demokrasiden yana olan en güçlü adaya yönelecektir."
şeklinde konuştu.

İYİ Partili Adnan Beker 'Allah memleketi korumuş' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu HDP ile el sıkıştığı için kaybettik
İYİ Partili Adnan Beker 'Allah memleketi korumuş' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu HDP ile el sıkıştığı için kaybettik

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, seçimi kaybetme nedenleri olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile iş birliğini gösterdi. "Seçim boyunca hiçbir şey anlatamadık ve her girdiğimiz yerde ‘HDP-PKK’ denildi." diyen Beker, "HDP, Kemal Bey’e oy istiyor, bir yandan biz istiyoruz. Seçim, Kemal Bey’in Meclis’te HDP’lilerle görüşmesiyle kaybedildi." diye konuştu. Sözlerinin devamında eleştirilerini sürdüren Beker, "Altılı Masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş." diye konuştu. Seçim ittifakına ilişkin de konuşan Beker, Ankara'yı kendilerine vermeleri durumunda CHP ile yeniden iş birliği yapabileceklerini de belirtti.


#Kemal Kılıçdaroğlu
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#İYİ Parti
#CHP
#Seçim
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