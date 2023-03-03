Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etmek üzere geldiği Meclis'te, görüşmenin ardından makam odasına geçti. Bir süre makamında kalan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu,
"Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz"
diye konuştu.
#CHP
#Kılıçdaroğlu
#Akşener
2 saat önce
Kılıçdaroğlu: Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak yolumuza devam ediyoruz
Bakan Muş BAE ile imzalanan anlaşmayı değerlendirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz
Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması
Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtması dünya basınında
KKTC'den deprem bölgelerine 40 prefabrik ev gönderildi