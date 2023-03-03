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Kılıçdaroğlu: Hiç merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak yolumuza devam ediyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtması sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

15:59 . 3/03/2023 Cuma
DHA
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etmek üzere geldiği Meclis'te, görüşmenin ardından makam odasına geçti. Bir süre makamında kalan Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.


İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu,
"Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz"
diye konuştu.






#CHP
#Kılıçdaroğlu
#Akşener
2 saat önce
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