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Gündem Kılıçdaroğlundan CHPdeki taciz iddialarıyla ilgili günler sonra ilk açıklama Gündemi değiştirmek istiyorlar
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan CHP’deki taciz iddialarıyla ilgili günler sonra ilk açıklama: Gündemi değiştirmek istiyorlar

CHP İstanbul teşkilatındaki taciz skandallarıyla ilgili günler sonra açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Gündemi değiştirmek istiyorlar. Gereği yapılıyor, bu ülkenin savcısı yok mu? Tutuklandı ve biz hemen partiden ihraç ettik. Bir olay çıkar ve parti ilkeleriyle çelişirse o kişiyi partiden atarız” dedi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul teşkilatındaki taciz iddialarıyla ilgili günler sonra ilk kez konuştu.

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Medyascope canlı yayınında Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP Maltepe İlçe Yöneticisi U.K'nın 20 yaşında bir kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının hatırlatılması üzerine “Gereği yapılıyor, bu ülkenin savcısı yok mu? Tutuklandı ve biz hemen partiden ihraç ettik. Bir olay çıkar ve parti ilkeleriyle çelişirse o kişiyi partiden atarız. Benzer bir olay Menemen'de yaşandı, hemen disipline verdik” dedi.

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Gündemin değiştirilmek istendiğini öne süren Kılıçdaroğlu, “Temel ahlaki prensipler konusunda gereğini derhal yaparız. Bunlar gündemi değiştirmek istiyorlar. Bize ahlak dersi veremezler” şeklinde konuştu.

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