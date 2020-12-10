Kılıçdaroğlu'ndan CHP’deki taciz iddialarıyla ilgili günler sonra ilk açıklama: Gündemi değiştirmek istiyorlar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul teşkilatındaki taciz iddialarıyla ilgili günler sonra ilk kez konuştu.

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Medyascope canlı yayınında Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP Maltepe İlçe Yöneticisi U.K'nın 20 yaşında bir kızı taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının hatırlatılması üzerine “Gereği yapılıyor, bu ülkenin savcısı yok mu? Tutuklandı ve biz hemen partiden ihraç ettik. Bir olay çıkar ve parti ilkeleriyle çelişirse o kişiyi partiden atarız. Benzer bir olay Menemen'de yaşandı, hemen disipline verdik” dedi.

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Gündemin değiştirilmek istendiğini öne süren Kılıçdaroğlu, “Temel ahlaki prensipler konusunda gereğini derhal yaparız. Bunlar gündemi değiştirmek istiyorlar. Bize ahlak dersi veremezler” şeklinde konuştu.

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