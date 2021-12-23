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ANKARA

Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat

Mahkeme, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

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Haber Merkezi Diğer
Kılıçdaroğlundan, Cumhurbaşkanı Erdoğana tazminat
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, 1 Ocak 2021’deki grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, 80 bin lira manevi tazminat cezası verildi.


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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat

​Mahkemeden Osman Kavala kararı.

​Ekonomist Ahmet Kerem Yıldız Yeni Şafak için yazdı.

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