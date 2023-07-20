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Kılıçdaroğlu'ndan 'değişim' sorusuna cevap: Yenilenmeye ihtiyacımız var değişimi zaman gösterir

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde alınan tarihi yenilgi sonrası CHP'de 'değişim' rüzgarları esmeye başladı. Parti tabanından, seçmenine kadar büyük etki uyandıran tartışmalara ise Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kulak tıkadı. 'İstifa' çağrılarını duymazdan gelerek kendi koltuğunu sağlamlaştıracak hamlelerde bulunan Kılıçdaroğlu, 'değişim' tartışmasına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Çıktığı canlı yayında konuşan Kılıçdaroğlu, partinin değişime değil yenilenmeye ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Değişmeyen hiçbir şey yok. Her şey değişir, mevsimler, insanlar moda, bilim değişir." dedi.

21:48 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde tarihi hezimet alan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde esen değişim çağrılarına ilişkin, "Değişmeyen hiçbir şey yok. Her şey değişir, mevsimler, insanlar moda, bilim değişir." dedi.



Kılıçdaroğlu, HaberTürk kanalında canlı yayınlanan 'Nedir Ne Değildir?' programına konuk oldu.

CHP Genel Başkanı, kendisine yöneltilen 'değişim' çağrılarına ilişkin yine kaçamak açıklamalarda bulundu.

"Partinin değişime değil yenilenmeye ihtiyacı var"

Parti içindeki 'değişim' çağrılarına kulak tıkayarak koltukta oturacağını her fırsatta dile getiren Kılıçdaroğlu, "Değişmeyen hiçbir şey yok. Her şey değişir, mevsimler, insanlar moda, bilim değişir." açıklamasında bulundu.

Partinin değişime değil yenilenmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Yenilenmeye ihtiyacımız var, değişimi zaman gösterir. Tüzüğü alacağız yenilenmenin kurallar getirmenin aksaklıkları gidermenin şikayetleri dikkate alarak yenilenmemiz lazım." sözleriyle de üzerinde toplanan dikkatleri dağıtmaya çalıştı.

"Yenilgi olarak görmüyorum kazanamadık"

14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki tarihi hezimet konusunda eleştirilere kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, bunu inkar eden açıklamalarını sürdürdü.

Başarısızlığın kendisine mal edilmesini kabullenemeyen CHP lideri, seçim sonuçlarını 'yenilgi' olarak görmek yerine 'kazanamadık' ifadesiyle kılıf uydurdu.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Değişim
#İstifa
44 dakika önce
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