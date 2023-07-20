Kılıçdaroğlu'ndan 'değişim' sorusuna cevap: Yenilenmeye ihtiyacımız var değişimi zaman gösterir

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde tarihi hezimet alan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içinde esen değişim çağrılarına ilişkin, "Değişmeyen hiçbir şey yok. Her şey değişir, mevsimler, insanlar moda, bilim değişir." dedi.









Kılıçdaroğlu, HaberTürk kanalında canlı yayınlanan 'Nedir Ne Değildir?' programına konuk oldu.

CHP Genel Başkanı, kendisine yöneltilen 'değişim' çağrılarına ilişkin yine kaçamak açıklamalarda bulundu.

"Partinin değişime değil yenilenmeye ihtiyacı var"

Parti içindeki 'değişim' çağrılarına kulak tıkayarak koltukta oturacağını her fırsatta dile getiren Kılıçdaroğlu, "Değişmeyen hiçbir şey yok. Her şey değişir, mevsimler, insanlar moda, bilim değişir." açıklamasında bulundu.

Partinin değişime değil yenilenmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Yenilenmeye ihtiyacımız var, değişimi zaman gösterir. Tüzüğü alacağız yenilenmenin kurallar getirmenin aksaklıkları gidermenin şikayetleri dikkate alarak yenilenmemiz lazım." sözleriyle de üzerinde toplanan dikkatleri dağıtmaya çalıştı.

"Yenilgi olarak görmüyorum kazanamadık"

14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki tarihi hezimet konusunda eleştirilere kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, bunu inkar eden açıklamalarını sürdürdü.