Kılıçdaroğlu'ndan 'EOKA' savunması: Fotoğraf üzerinden CHP'ye saldırmak akıl dışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs'ta mücadele eden Türk askerleri yerine EOKA'lı teröristleri paylaştı.
CHP'nin 100'üncü yılı için özel bir video klip hazırlayan parti yönetimi, yeni bir skandala imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı. Skandalın fark edilmesinin ardından vatandaşlar duruma tepki gösterse de CHP'den bir açıklama gelmediği gibi video da kaldırılmadı.
Kılıçdaroğlu'ndan 'EOKA' savunması: Bunlar CHP'yi bilmiyorlar
"Fotoğraf üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı"
"Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz"
Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şunları söyledi: