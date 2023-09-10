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Kılıçdaroğlu'ndan 'EOKA' savunması: Fotoğraf üzerinden CHP'ye saldırmak akıl dışı

CHP'nin sosyal medya hesaplarından partinin 100'üncü yılı için özel bir klip hazırlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da paylaştığı videoda Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı. Skandala ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Orada EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir. Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar. Fotoğraf üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz." dedi.

Hüseyin Berk
18:07 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs'ta mücadele eden Türk askerleri yerine EOKA'lı teröristleri paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs'ta mücadele eden Türk askerleri yerine EOKA'lı teröristleri paylaştı.

CHP'nin 100'üncü yılı için özel bir video klip hazırlayan parti yönetimi, yeni bir skandala imza attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanıldı. Skandalın fark edilmesinin ardından vatandaşlar duruma tepki gösterse de CHP'den bir açıklama gelmediği gibi video da kaldırılmadı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'EOKA' savunması: Bunlar CHP'yi bilmiyorlar

Skandala ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu,
"Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar."
dedi.

"Fotoğraf üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı"

CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışında basın mensuplarına açıklama yapan CHP lideri,
"Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkarması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o çünkü önce onlar gösteriliyor. Arkasından nasıl gömüldüklerini ve arkasından Türk bayrağını gösteriyor. Şimdi bunu alıp da o fotoğraf üzerinden troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz."
diye konuştu.

"Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz"

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Bunlara sormak isterim Süleyman Şah türbesi kaçırılırken bunlar neden hiç seslerini çıkarmadılar; neden Kılıçdaroğlu Süleyman Şah türbesine sahip çıktı?
Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti devleti demektir. Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz.
Ecevit'in Kıbrıs çıkarmasında rahmetli Erbakan ile birlikte nasıl mücadele verdiğini EOKA'cıları nasıl toprağa gömdüğünü bayramızı dalgalandırdığını herhalde onlar unuttular biz unutmadık ve unutmayacağız.
Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye demektir herkesin bunu bilmesini isterim."

PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Bankoğlu'ndan 'EOKA' savunması: Hainlerin sevincinin nasıl kursağında kaldığı anlatılıyor
PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Bankoğlu'ndan 'EOKA' savunması: Hainlerin sevincinin nasıl kursağında kaldığı anlatılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kıbrıs'taki Türk mücahitler diye, Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı kullanılmasına tuhaf bir savunma geldi. Terörist fotoğraflarının kullanılmasına gelen tepkileri 'algı operasyonu' olarak tanımlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu "Bu bölümde ulusumuza karşı böylesine haince bir davranışı sergileyenlerin sevinçlerinin nasıl kursaklarında kaldığı, nasıl Beşparmak dağlarının ardına gömüldüğü ve üzerlerine bağımsızlık mücadelemize atıfla dünyanın en büyük bayrağının nasıl resmedildiği gerçeği anlatılmaktadır" dedi.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#EOKA
#Kıbrıs
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