Gündem Kılıçdaroğlundan FETÖcülerle toplantı yapan HDPli Gergerlioğluna çıplak arama yalanı için destek telefonu
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'cülerle toplantı yapan HDP'li Gergerlioğlu’na 'çıplak arama' yalanı için destek telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Çıplak arama' yalanını ortaya atan ve FETÖ'cü isimlerle video konferans yaptığı görüntüler ortaya çıkan HDP'li Gergerlioğlu'na destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını belirten Gergerlioğlu, "Kendisine verdiği destek için teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Gergerlioğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisini telefonla aradığını duyurdu.
Gergerlioğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisini telefonla aradığını duyurdu.

Uşak emniyetinde çıplak arama yalanlarını diline dolayan ve yüz binlerce sahte hesapla bu konuda sosyal medyada kampanya yapan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, FETÖ'cü isimlerle yaptığı video konferans görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Gergerlioğlu'nun, Enes Kanter, Abdülhamit Bilici ve Arzu Yıldız gibi FETÖ'cü isimlerle yaptığı görüşmenin görüntüsü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla aradığı HDP’li Gergerlioğlu'na destek verdi.

Görüşmeyi duyuran Gergerlioğlu, "Telefonla arayarak çıplak arama konusunda vermiş olduğumuz mücadeleye destek veren ve grup konuşmasında konuyu net bir dille kınadığını ifade eden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ederim" dedi.

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'Çıplak arama' yalanını ortaya atan Gergerlioğlu'nun FETÖ'cü Kanter'le toplantısı ortaya çıktı

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