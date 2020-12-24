Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'cülerle toplantı yapan HDP'li Gergerlioğlu’na 'çıplak arama' yalanı için destek telefonu

Uşak emniyetinde çıplak arama yalanlarını diline dolayan ve yüz binlerce sahte hesapla bu konuda sosyal medyada kampanya yapan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, FETÖ'cü isimlerle yaptığı video konferans görüntüleri ortaya çıkmıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla aradığı HDP’li Gergerlioğlu'na destek verdi.
Görüşmeyi duyuran Gergerlioğlu, "Telefonla arayarak çıplak arama konusunda vermiş olduğumuz mücadeleye destek veren ve grup konuşmasında konuyu net bir dille kınadığını ifade eden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ederim" dedi.