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Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlık isteyen İmamoğlu'na 'görevinde kal' mesajı: İstanbul’u kazanacağına inanıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki değişim hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'görevinde kal' mesajı gönderdi. İstifa çağrılarına kulak tıkayan CHP lideri, genel başkanlık isteyen İmamoğlu'nun yeniden İBB Başkan adayı olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum” dedi.

13:47 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden İstanbul'un başında görmek istediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden İstanbul'un başında görmek istediğini söyledi.

Seçim hezimeti sonrası CHP yönetimi ve seçmeni, 'Kılıçdaroğlu destekçileri' ve 'değişim isteyenler' olarak ikiye bölündü.

Genel Merkez’de CHP liderliği koltuğu için adeta ‘savaş’ başladı. Değişim çağrısının fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hamlelerini sıraladı. İmamoğlu, değişim mesajları göndermeye devam ederken Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'işine bak' mesajı

İstifa çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, Halk TV’den Fikret Bila’ya yaptığı açıklamada İmamoğlu’nu yeniden İstanbul'un başında görmek istediğini söyleyerek,
“Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum”
dedi.

"Ekrem Bey’in İstanbul’u Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum"

Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu:

"CHP’nin halka hizmet anlayışını çok iyi bir şekilde hayata geçirdiler. Hükümet üç tane maskeyi dağıtamadı ama CHP’li belediyeler bir günde sorunu çözdüler ve korona salgınında maskeleri bedava dağıttılar. Her soruna kısa sürede çözüm ürettiler. Halk bu gerçeği yaşayarak gördü. Bu nedenle belediye başkanlarımızın yeniden aday olmalarını ve hizmetlerini sürdürmelerini istiyorum. Bu büyükşehir belediye başkanlarımız için de geçerli. Çok başarılılar. Bunu kendilerine de söyledim. Ben Ekrem Bey’in (İmamoğlu,) Mansur Bey’in (Yavaş) yeniden İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına aday olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum."



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Mansur Yavaş
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