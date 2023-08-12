Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlık isteyen İmamoğlu'na 'görevinde kal' mesajı: İstanbul’u kazanacağına inanıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden İstanbul'un başında görmek istediğini söyledi.
Seçim hezimeti sonrası CHP yönetimi ve seçmeni, 'Kılıçdaroğlu destekçileri' ve 'değişim isteyenler' olarak ikiye bölündü.
Genel Merkez’de CHP liderliği koltuğu için adeta ‘savaş’ başladı. Değişim çağrısının fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hamlelerini sıraladı. İmamoğlu, değişim mesajları göndermeye devam ederken Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na 'işine bak' mesajı
"Ekrem Bey’in İstanbul’u Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum"
Kılıçdaroğlu şu açıklamalarda bulundu: