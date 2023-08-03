Kılıçdaroğlu'ndan 'halkı duymuyor musunuz' sorusuna yanıt: Bu tür değişim talepleri yoktu

CHP'de başlayan değişim tartışmalarında ismi sık sık geçen Murat Karayalçın, partide tarafların 'evet' demesi durumunda geçici genel başkan olabileceğini söyledi. Murat Karayalçın, "Ben kıdemli bir partiliyim, içinde bulunduğumuz durumun aşılması için bireysel olarak görüşlerimi proje metni haline getirdim." açıklamasında bulundu. Karayalçın, 'CHP'de oligarşi var' açıklamasıyla kimi kastettiğinin sorulması üzerine ise "Genel merkezin tümü. Bizim bu seçimleri kazanamamamızın altında yatan neden CHP'nin kapasitesinin tam olarak kullanılamamasıdır." dedi.