Gündem Kılıçdaroğlundan HDPyle ittifak açıklaması HDP genel başkanı yapmayacağız dedi
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’ndan HDP’yle ittifak açıklaması: HDP genel başkanı 'yapmayacağız' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP’liler CHP ile ittifaka hazır olduklarını söylüyor. CHP, HDP ile ittifak yapar mı?" sorusuna HDP kanadının sözleriyle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Benim bildiğim genel başkanları açıklama yapıp ‘İttifak yapmayacağız’ dedi. Onların yaptığı açıklama gayet nettir. Bizim ittifakımız bellidir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Kılıçdaroğlu’ndan HDP’yle ittifak açıklaması: HDP genel başkanı yapmayacağız dedi
Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda HDP heyetini CHP Genel Merkezi'nde ağırlamıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Gaziantep’te düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalıştayın son gününde basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

Gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik HDP'yle ittifak ve adaylık konusuna da değindi.

Onlar 'ittifak yapmayacağız' dedi

"HDP’liler CHP ile ittifaka hazır olduklarını söylüyor. CHP, HDP ile ittifak yapar mı?" sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, "Benim bildiğim genel başkanları açıklama yapıp ‘Biz ittifak içinde değiliz. İttifak da yapmayacağız’ dedi. İttifak yaparlar, yapmazlar, böyle bir niyetleri var mı, yok mu, ben bilemem. Ama onların yaptığı açıklama gayet nettir. Bizim ittifakımız bellidir" diye konuştu.

"Adaylığı oturup konuşuruz

Cumhurbaşkanlığına adaylı konusunda çelişkii açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin son olarak toplantıda "Biz bir ittifakın içerisindeyiz. Eğer cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu gündeme gelirse oturup konuşur kararı veririz. Düşünüp taşınırız" açıklamasında bulundu.

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