Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: Mehmet Metiner 'Bendeki bilgi nettir' diyerek açıkladı

AK Parti eski milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, TVNET'te yayınlanan Konuşmak Lazım programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İBB'nin ulaşıma yaptığı yüzde 40'lık zammı eleştiren Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı tavır almaya başladığını söyledi.

"İSMİNİ AÇIKÇA SÖYLEYEREK ZEHİR ZEMBEREK İFADELERLE SUÇLADI"

"Bendeki bilgi net bir bilgidir. Kılıçdaroğlu dinliyorsa yalanlasın. Danışmanları izliyorsa iletsinler. Yarından tezi yok yalanlamasını bekliyorum." diyen Metiner, "Hangi evde kimlerle yaptı toplantıyı biliyorum. O toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun adını açık açık zikrederek zehir zemberek nasıl suçladığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

"DEMEK Kİ EKREM BEY'İN DE HABERİ OLDU"

Metiner, sözlerinin devamında "Demek ki Ekrem Bey'in de artık bunlardan haberi oldu ki 'Tabi ki bizim genel başkanımız cumhurbaşkanı adayımızdır' demeye başladı." diye konuştu.

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