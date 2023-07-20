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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun 'darbe' toplantısına ilk yorum: Etik olarak rahatsız edici

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' isyanı başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin önde gelen isimleriyle 'gizli' bir toplantı yaptığı görüntüler basına sızdırılmıştı. Konuya ilişkin ilk kez konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıyı normal bulmuyorum. Etik olarak rahatsız edici olan bazı uygulamalar vardı." dedi. Toplantıya katılanların ihraç edilip edilmeyeceğini de yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bu süreci biz yönetiyoruz, bu konulara giremem. Konuyu disipline sevk etmeyi düşünmüyorum. Tekrarlandığında devamını yaparım." diye konuştu.

21:42 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu öncülüğündeki 'zoom' toplantısına ilişkin konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu öncülüğündeki 'zoom' toplantısına ilişkin konuştu.

Seçimlerde alınan yenilgiden hemen sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' isyanı başlatıldı. Söz konusu çağrıların öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin önde gelen isimleri, online olarak 'gizli' bir toplantı gerçekleştirdi. Sosyal medyaya sızdırılan görüntüler sonrasında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı. MYK toplantısı sonrası kamera karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konuya ilişkin sert ifadeler kullanıp,
"Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da dikkate almayız. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte de partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu 100 yıllık CHP gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır, bunu da yapacaktır."
dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu görüşmeye ilişkin Habertürk TV canlı yayınında ilk kez konuştu.


Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun 'darbe' toplantısına ilk yorum: Bu toplantıyı normal bulmuyorum

Kılıçdaroğlu,
"Bu toplantıyı normal bulmuyorum. Etik olarak rahatsız edici olan bazı uygulamalar vardı."
dedi.

"Disipline sevk etmeyi düşünmüyorum"

Toplantıya katılanların ihraç edilip edilmeyeceğini de yanıtlayan Kılıçdaroğlu,
"Bu süreci biz yönetiyoruz, bu konulara giremem. Konuyu disipline sevk etmeyi düşünmüyorum. Tekrarlandığında devamını yaparım."
diye konuştu.

"Etik olarak rahatsız edici"

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Sabahleyin cep telefonuma gelen mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Sadece beni değil partiyi ilgilendiren konu. Sonuçta partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşünebiliriz. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar var. Parti içi konuları televizyonlarda konuşmayı doğru bulmam. Parti içinde bir kişi genel başkanlığa aday ise gelir başımın üstünde yeri vardır. Kendisini destekleyen arkadaşlarıyla hareket edebilir. Bu bizim geleneğimizde var. Herke AK Parti'yi gördüğü için orası gibi zannediyorlar biz öyle değiliz. Bu AK Parti'de olsa suç. Adamı linç bile edebilirler. İhraç bile edebilirler. Çünkü orada demokrasi yok. Biz demokrasiyi içselleştirebilen bir partiyiz. Parti meclisi üyeleri genel başkanı eleştirebilirler. Bizim partide hiç kimse eleştirilmez diye bir kural yok. Sağlıklı bir eleştiri siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu şey. O çerçevede eleştirilere bakarım. Eleştirilerin haklı yönü de olabilir, haksız yönü de olabilir. Konuyu disiplin kuruluna sevk etmeyi düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yeniden aday olmasını isterim.

"Tekrarlandığında gereğini yaparım"

Zaman zaman bu tür olaylar olur; kriz olarak görmeyiz. Buradaki temel sorun şu. Ülkenin bu kadar ciddi sorunu varken, insanlar perişan halde iken, ekonomi bu halde iken, zamlar almış başını gidiyorken CHP'nin iç sorunlarının tartışma konusu olması beni rahatsız ediyor. Bu konuda bütün arkadaşlarımı uyardım. Elbette eleştirilerini dile getirebilirler. Ama hepsinin ortak hedefi; bu ülkede çok dar bir grup hariç zamlardan perişan oldu. Parti içi tartışmaları toplumun önüne getirme kadar yanlış bir şey yok. Kurallar içinde mücadele edersiniz. Tekrarlandığında, kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım. Her toplantının etik kurallar içinde yapılması lazım. Söylediğim odur."


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
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