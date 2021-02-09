Gündem Kılıçdaroğlundan İncenin istifasına ilk yorum Daha önce de ayrılanlar oldu yorumda bulunmayacağız
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin istifasına ilk yorum: Daha önce de ayrılanlar oldu yorumda bulunmayacağız

Yeni parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce’nin CHP’den istifa etmesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum geldi. Daha önce de ayrılıp parti kuranlar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Herhangi bir yorumda bulunmayacağız. Bu, CHP’den ilk istifa değil. Demokraside bunlar olabilir” diyerek polemiğe girmedi.

Haber Merkezi Diğer
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Eski CHP vekili Muharrem İnce, dün kameralar karşısına geçerek, 42 yıldır içinde bulunduğu CHP’den ayrıldığını açıklamıştı. İnce’nin istifasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum geldi.

İnce’nin salvolarına CHP’den ilk yanıt: Dün neredeysek bugün de oradayız
GÜNDEM
İnce’nin salvolarına CHP’den ilk yanıt: Dün neredeysek bugün de oradayız

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) konuşan Kılıçdaroğlu, bunun CHP’den ilk istifa olmadığını belirterek, "Herhangi bir yorumda bulunmayacağız. Daha önce de ayrılıp parti kuranlar oldu. Demokraside bunlar olabilir. Biz, vatandaşın gündemi ile ilgilenmeye devam edeceğiz” dedi.

CHP'den istifa edeceğini açıklayan İnce: ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum
GÜNDEM
CHP'den istifa edeceğini açıklayan İnce: ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum

Muharrem İnce: ABD’den demokrasi dilenenlerle,
OYNAT 02:46
Muharrem İnce: ABD’den demokrasi dilenenlerle, "Libya'da ne işimiz var" diyenlerle yolumu ayırıyorum
Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısıyla CHP'den ayrıldığını ilan etti. İnce 'ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' diyerek Mavi Vatanı kavrayamayanlarla, 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum' ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Bu işte bir tuhaflık var

'Bu işte bir tuhaflık var'

Böylesi daha önce olmamıştı, sürüngenler erken uyandı.
Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Etiket üstünde yer alan iki tarih karıştırılıyor.
Dondurucu soğuk kapıya dayandı: İstanbul’da sıcaklıklar 20 derece birden düşecek

​Bakan Koca'dan Yeni Şafak'a çarpıcı değerlendirme.

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

​Sesli iletişim uygulaması üzerinde çalışıyorlar.
Tek yasal<br>mirasçısı eşiymiş

Tek yasal
mirasçısı eşiymiş

Tüyler ürperten cinayette yeni detay ortaya çıktı.

​Polisin üzerine sürüp kaçtı yakalanınca tehdit etti.
Mesaj yerine ulaştı

Mesaj yerine ulaştı

​Erdoğan'ın Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında yer aldı.
Dönmeyen sütun ikaz ediyor

Dönmeyen sütun ikaz ediyor

​Beş asırlık camide dikkat çeken özellik.
ABD yine<br>haddini aştı

ABD yine
haddini aştı

Biden'in sözcüsü Osman Kavala çağrısı yaptı.
Cesedi<br>dağda bulundu

Cesedi
dağda bulundu

Anne ve ağabeyleri sinir krizi geçirdi.
Burak ile uzaya

Burak ile uzaya

​Ay'a yolculuk Burak Projesi ile gerçekleşecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.