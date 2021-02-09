Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin istifasına ilk yorum: Daha önce de ayrılanlar oldu yorumda bulunmayacağız Yeni parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce’nin CHP’den istifa etmesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum geldi. Daha önce de ayrılıp parti kuranlar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Herhangi bir yorumda bulunmayacağız. Bu, CHP’den ilk istifa değil. Demokraside bunlar olabilir” diyerek polemiğe girmedi.

Haber Merkezi 09 Şubat 2021, 09:46 Son Güncelleme: 09 Şubat 2021, 10:14 Diğer