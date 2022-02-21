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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz medyasına garanti: S-400'leri geri vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz haber ajansı Reuters'e yaptığı açıklamada S-400'lerden vazgeçip yerine "NATO ile entegre bir sistemi" hayata geçirme taahhütü verdi. CHP lideri, Esed rejimiyle anlaşma yapılması gerektiğini belirterek, Suriye'den geri çekileceklerinin işaretini verdi. Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkiye'yi katliam yapmakla suçlayan PKK destekçisi akademisyenleri, iktidara gelmeleri halinde bir hafta içinde görevlerine iade edeceklerini söyledi.

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Kılıçdaroğlundan İngiliz medyasına garanti: S-400leri geri vereceğiz
Altı muhalefet partisi lideri Ankara'da bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters'e açıklamalarda bulundu. Daveti üzerine bir araya geldiği altı muhalefet partisi genel başkanının kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığını önermesi halinde bunu kabul edip etmeyeceğine yönelik soruya cevap verdi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI TEKLİFİNİ KABUL EDERİM"

Cevabı 'evet' olan Kılıçdaroğlu, "Elbette (kabul ederim). Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Görev yaptığım sürede o beş genel başkana karşı sorumluyum ve onlara asla hayal kırıklığı yaşatmamalıyım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA KAPIYI KAPATTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" diyerek bir kez daha adaylıklarına kapıyı kapattı.

"DEMİRTAŞ HAPİSTE BOŞUNA YATIYOR"

CHP lideri, HDP'den Demirtaş ve S-400'e kadar, kendi parti tabanında dahi tepkilere neden olan açıklamalarını, verdiği bu demeçte de tekrarladı. "HDP saygın bir siyasal partidir; dolayısıyla da onlarla da ilişkilerimiz var" diyen Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş hapishanede boşuna tutuluyor" sözünü yineledi.

S-400'LERİ İADE ETME TAAHHÜTÜ

Kılıçdaroğlu, Rusya'dan alınan S-400'ler yerine 'NATO ile entegre bir sistem'den yana olduklarını söyledi. S-400'leri iade edeceklerinin sinyalini veren CHP lideri, "Suriye mi, İran mı, Yunanistan mı? Kim için kullanacağız? Bu sorunun şu ana kadar cevabı alınmış değil" dedi.

PKK DESTEKÇİSİ AKADEMİSYENLERE SÖZ

CHP lideri, birçok ilçeyi harabeye çeviren PKK'nın adının dahi geçmediği bir metin yayınlayan ve Türkiye'yi katliam yapmakla suçlayan akademisyenleri (Barış İçin Akademisyenler), Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bir hafta içinde görevlerine iade edeceklerini söyledi.

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