Gündem Kılıçdaroğlundan masadaki partilere mesaj Cumhurbaşkanlığı teklifini kabul ederim
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’ndan 'masadaki' partilere mesaj: Cumhurbaşkanlığı teklifini kabul ederim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir araya geldiği siyasi parti genel başkanlarına çağrıda bulundu. CHP lideri, beş parti genel başkanının kendisine adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın görevlerine devam edeceklerini bir kez daha tekrarladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu’ndan masadaki partilere mesaj: Cumhurbaşkanlığı teklifini kabul ederim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters'e açıklamalarda bulundu. Daveti üzerine bir araya geldiği altı muhalefet partisi genel başkanının kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığını önermesi halinde bunu kabul edip etmeyeceğine yönelik soruya cevap verdi.

"KABUL EDERİM"

Cevabı 'evet' olan Kılıçdaroğlu, "Elbette (kabul ederim). Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Görev yaptığım sürede o beş genel başkana karşı sorumluyum ve onlara asla hayal kırıklığı yaşatmamalıyım" dedi.

KAPIYI KAPATTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" diyerek bir kez daha adaylıklarına kapıyı kapattı.

BOŞUNA HAPİSTE

CHP lideri, HDP'den Demirtaş ve S-400'e kadar, kendi parti tabanında dahi tepkilere neden olan açıklamalarını, verdiği bu demeçte de tekrarladı. "HDP saygın bir siyasal partidir; dolayısıyla da onlarla da ilişkilerimiz var" diyen Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş hapishanede boşuna tutuluyor" sözünü yineledi.

Kılıçdaroğlu, S-400'lere ilişkin "Suriye mi, İran mı, Yunanistan mı? Kim için kullanacağız? Bu sorunun şu ana kadar cevabı alınmış değil" dedi. CHP lideri, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, birçok ilçeyi harabeye çeviren PKK'nın adının dahi geçmediği bir metin yayınlayan ve Türkiye'yi katliam yapmakla suçlayan akademisyenleri (Barış İçin Akademisyenler), bir hafta içinde görevlerine iade edeceklerini de belirtti.

PKK'nın suç ortakları: Hendekçi akademisyenler
GÜNDEM
PKK'nın suç ortakları: Hendekçi akademisyenler

Ekrem İmamoğlu Almanya'da Türkiye düşmanı Cem Özdemir ile görüştü
GÜNDEM
Ekrem İmamoğlu Almanya'da Türkiye düşmanı Cem Özdemir ile görüştü
Para akışını kesecek

Para akışını kesecek

Olası bir işgale karşı ABD harekete geçti.
Bu duygunun tarifi yok

'Bu duygunun tarifi yok'

'Pençe-Şimşek' gazisine biyonik kol da takıldı.
Kılıçdaroğlu’ndan masadaki partilere mesaj: Cumhurbaşkanlığı teklifini kabul ederim

​Aytun Çıray'dan çirkin Çanakkale Köprüsü paylaşımı.

​Ukrayna'da üst üste gerilimi artıran açıklamalar.

Bir anda metrelerce yukarı fırladı.

​Rusya-Ukrayna geriliminde dikkat çeken iddia.

​Yaşa takılan herkes emekli olabilecek mi?

Hırsızlık için camiye giren şahıs dehşet saçtı.

Bayraktar: Türkiye, İHA'lar konusunda dışa bağımlılıktan kurtuldu.

​Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı hızla artıyor.

Karşılıksız 15 bin TL ödeniyor

Karşılıksız 15 bin TL ödeniyor

SSK'lı, Bağ-Kur'lu memur, dul, yetim herkes için geçerli.

​Her yıl yüzlerce kişi kanserden hayatını kaybediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.