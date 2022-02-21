Kılıçdaroğlu’ndan 'masadaki' partilere mesaj: Cumhurbaşkanlığı teklifini kabul ederim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Reuters'e açıklamalarda bulundu. Daveti üzerine bir araya geldiği altı muhalefet partisi genel başkanının kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığını önermesi halinde bunu kabul edip etmeyeceğine yönelik soruya cevap verdi.

"KABUL EDERİM"

Cevabı 'evet' olan Kılıçdaroğlu, "Elbette (kabul ederim). Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Görev yaptığım sürede o beş genel başkana karşı sorumluyum ve onlara asla hayal kırıklığı yaşatmamalıyım" dedi.

KAPIYI KAPATTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecek" diyerek bir kez daha adaylıklarına kapıyı kapattı.

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BOŞUNA HAPİSTE

CHP lideri, HDP'den Demirtaş ve S-400'e kadar, kendi parti tabanında dahi tepkilere neden olan açıklamalarını, verdiği bu demeçte de tekrarladı. "HDP saygın bir siyasal partidir; dolayısıyla da onlarla da ilişkilerimiz var" diyen Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş hapishanede boşuna tutuluyor" sözünü yineledi.

Kılıçdaroğlu, S-400'lere ilişkin "Suriye mi, İran mı, Yunanistan mı? Kim için kullanacağız? Bu sorunun şu ana kadar cevabı alınmış değil" dedi. CHP lideri, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, birçok ilçeyi harabeye çeviren PKK'nın adının dahi geçmediği bir metin yayınlayan ve Türkiye'yi katliam yapmakla suçlayan akademisyenleri (Barış İçin Akademisyenler), bir hafta içinde görevlerine iade edeceklerini de belirtti.

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