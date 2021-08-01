Gündem Kılıçdaroğlundan orman yangınları üzerinden siyaset 1982de yapılan düzenlemeyi yeniymiş gibi çarpıttı
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan orman yangınları üzerinden siyaset: 1982'de yapılan düzenlemeyi yeniymiş gibi çarpıttı

Yangınlarla mücadele sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ormanlarda yapılaşma yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanına verildiği çarpıtmasında bulundu. Kılıçdaroğlu'na, bu düzenlemenin ve yetkinin 1982 yılında çıkarılan kanunla üç bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olduğunu hatırlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Kılıçdaroğlundan orman yangınları üzerinden siyaset: 1982de yapılan düzenlemeyi yeniymiş gibi çarpıttı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ormanlarda yapılaşma yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a verildiğini öne sürmüştü.

BAKAN ERSOY'DAN CEVAP

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ormanlarda yapılaşma yetkisinin kendisine verildiği iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

DÜZENLEME 1982'DE YAPILDI

Ersoy, "Bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanun ile 3 Bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği Bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir. Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum" ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!" ifadelerini kullanmıştı.

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