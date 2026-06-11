Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in ipini çekecek hamle: Yerine geçecek isim ortaya çıktı

Mutlak butlan kararıyla çalkalanan CHP'de en son ihraç kararları nedeniyle yeni kriz yaşandı.

İhraç kararlarının yankıları sürerken gözler şimdi gelecek hafta yapılacak Parti Meclisi ve grup yönetimi hamlelerine çevrildi.

tv100'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin Meclis grubunda önemli değişiklikler yaşanabileceğini öne sürdü.

"Yeni Grup Başkanı Öztrak olabilir"

Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekilliği için Iğdır Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp veya Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel gibi isimleri tercih edebileceğini söyleyen Yarkadaş dikkat çeken bir iddiada daha bulundu.

Yarkadaş, önümüzdeki hafta eski CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın da grup başkanı olarak görevlendirilebileceğini ileri sürdü

"Partideki çift başlılık hukuken sona erecek"

Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göndereceği resmi yazıların TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından işleme alınmasının zorunlu olduğunu belirterek, bunun gerçekleşmesi halinde CHP grup yönetiminin doğrudan Kılıçdaroğlu'nun denetimine geçeceğini savundu.

Yarkadaş'a göre bu durum, partideki çift başlılık tartışmalarını da hukuken sona erdirecek.







