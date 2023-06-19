Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e şartlı cevap: Aday olacaksa grup başkanlığından istifa etmeli

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in adaylık iddialarına "Aday olacaksa grup başkanlığından istifa etmeli" sözleriyle cevap verdi.
Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından CHP'de genel başkanlık tartışmaları devam ediyor.
Parti içinde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapılırken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den peş peşe 'sorumluluk alabiliriz' açıklamaları geldi.
Halk TV'de program yapan İsmail Küçükkaya, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkındaki görüşlerini paylaştı.
Kılıçdaroğlu: Özgür Özel grup başkanlığından istifa etmelidir
Küçükkaya, Kılıçdaroğlu’nun söylediklerini şu sözlerle aktardı:
Özel'den cevap geldi: Kılıçdaroğlu yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına Özel'den yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine Küçükkaya aracılığı ile yanıt veren Özel, şunları söyledi: