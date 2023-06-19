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Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e şartlı cevap: Aday olacaksa grup başkanlığından istifa etmeli

CHP'de seçim yenilgisinin ardından genel başkanlık tartışmaları devam ediyor. Kılıçdaroğlu, Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığıyla ilgili "Başkanlığa aday olacaksa grup başkanlığından istifa etmeli" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'na cevap veren Özel ise "Yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı" dedi.

14:11 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in adaylık iddialarına "Aday olacaksa grup başkanlığından istifa etmeli" sözleriyle cevap verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in adaylık iddialarına "Aday olacaksa grup başkanlığından istifa etmeli" sözleriyle cevap verdi.

Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından CHP'de genel başkanlık tartışmaları devam ediyor.

Parti içinde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapılırken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den peş peşe 'sorumluluk alabiliriz' açıklamaları geldi.

Halk TV'de program yapan İsmail Küçükkaya, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Kılıçdaroğlu: Özgür Özel grup başkanlığından istifa etmelidir

Küçükkaya, Kılıçdaroğlu’nun söylediklerini şu sözlerle aktardı:

"Bunu ilk defa duyacaksınız. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel için 'Her CHP'li gibi genel başkanlığa aday olma niyeti varsa saygı duyarım ancak bunu gerçekleştirmek için grup başkanlığından istifa etmelidir. İkisi bir arada olmaz. Bunu etik ve şık bulmam' diyor."

Özel'den cevap geldi: Kılıçdaroğlu yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına Özel'den yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine Küçükkaya aracılığı ile yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Şu ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığım temaslarda bana bu ifadelerde bulunmadı. Ben henüz adayım demedim, değişim talebi ve bunun nasıl olabileceğine dair görüşlerimi paylaştım. Bir CHP'li olarak hangi sorumluluk düşerse bunu üstlenmeye hazır olduğumu ifade ettim. Henüz daha adaylık açıklaması yapmadım. Çünkü henüz kurultayın ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak ben parti terbiyesi almış birisi olarak adaylık konusunda kurultay netleştiğinde kesin kararımı verdiğim zaman kamuoyuyla paylaşmadan önce Sayın Genel Başkanıma bunu anlatacağım. İlk önce benden duymasını isterim. Süreç netleştiğinde adaylığımla ilgili kararımı kamuoyu ve öncesinde Kılıçdaroğlu ile paylaşınca bana söyleyebilir."


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
#CHP
44 dakika önce
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