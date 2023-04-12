Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin'in adaylığına karşı çıkan CHP tabanına alay eder gibi cevap

"Diğer yerlerde de, illerde de benzer tartışmalar var, olabilir ama dediğim gibi yani Sadullah Bey başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Bizim partililer de var. Dediğim gibi Saadet’li var, DEVA’lı var, Gelecek Partili var, Demokrat Partili var, İYİ Parti’li var. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi."