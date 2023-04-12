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Kılıçdaroğlu'ndan Sadullah Ergin'in adaylığına karşı çıkan CHP tabanına alay eder gibi cevap

Son olarak gizli ortak HDP'nin de dahil olduğu Yedili Masa'nın zoraki Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP tabanının büyük tepkisini çeken Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesine ilişkin akılcı bir politika izlediklerini savunarak "Artık oyların heba olmaması için böyle bir akılcı politika izlendi" açıklamasında bulundu.

11:46 . 12/04/2023 Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu - Sadullah Ergin

Kemal Kılıçdaroğlu - Sadullah Ergin

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

CHP'de ise aday gösterilen bazı isimler tabandan çok büyük tepki aldı. Onlardan birisi de eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin.

"Artık oyların heba olmaması için akılcı bir politika izlendi"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı. T24'e konuşan Kılıçdaroğlu akılcı bir politika izlediklerini iddia ederek şunları söyledi:

  • "Diğer yerlerde de, illerde de benzer tartışmalar var, olabilir ama dediğim gibi yani Sadullah Bey başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Bizim partililer de var. Dediğim gibi Saadet’li var, DEVA’lı var, Gelecek Partili var, Demokrat Partili var, İYİ Parti’li var. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi."

#Sadullah Ergin
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Aday
29 dakika önce
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