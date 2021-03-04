Kılıçdaroğlu'ndan şaka gibi açıklama: CHP'li belediyeler olmasa ülkede kaos çıkar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy esnafını ziyaret etti. Kemak Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan ve pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen esnafın dertlerini dinledi.
Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, iktidara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP yönetimindeki belediyeler çöp belediyeciliğini hortlattı
OYNAT
00:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP belediyeciliğini özetledi: Takır tukur belediyeler, çukur mukur yollar; çer çöp mahalleler, çap çamur sokaklar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstanbul ve İzmir başta olmak üzere CHP'nin yönetimindeki belediyeler, yeniden çöp, çukur, çamur devrini hortlatmışlardır. Bizde utanmadan çıkıp 'tıkır tıkır çalışıyoruz' demezler mi. Milletimiz de onlar cevabını şöyle veriyor: Takır tukur belediyeler, çukur mukur yollar; çer çöp mahalleler, çap çamur sokaklar' ifadelerini kullandı.
"CHP önemli bir yere sahip"
CHP'li belediyelerde yaşanan maaş sorununu görmezden gelip övgülerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Varolan iktidar otursun kalksın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dua etsin. CHP’li belediyeler olmasa Türkiye’de gerçekten ciddi bir kaos çıkar." ifadeleri ile kendi belediyelerinin Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu öne sürdü.
OYNAT
00:56
Kemal Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyeler olmasa ülkede kaos çıkar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de esnafı ziyaret etti. Burada basın açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, “Var olan iktidar otursun kalksın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dua etsin. CHP'li belediyeler olmasa Türkiye'de gerçekten ciddi bir kaos çıkar.' ifadelerini kullandı.
OYNAT
00:31
Kılıçdaroğlu'ndan "30 yıllık emeğim gitti" diyen selzede İzmirli esnafa: Çok karamsar olmayın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yağışlar sonucu cadde ve sokaklarını sel vuran İzmir'i ziyaret etti. '30 yıllık emeğim gitti' diyen esnafın şikayetine Kılıçdaroğlu 'Çok karamsar olmayın' cevabını verdi.
FOTOĞRAF
20
Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artırarak devam eden yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka'da sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, yolların su ile dolması sebebiyle trafik akışı sağlanamadı.
Balçova'nın Çetin Emeç Mahallesi'nde Hacı Ahmet Deresi taştı. Derenin taşması nedeniyle bir sokak ve otomobil su altında kaldı ve derenin yanındaki yol trafiğe kapandı. Trafikte yaşanan tıkanıklık sonucu çok sayıda araç uzun süre bekledi.
Sel, park halindeki bazı araçları sürükledi. Belediye ekipleri taşan dereye iş makinalarıyla müdahale etti. Ziya Gökalp Caddesi'ndeki su baskını nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.
Mehmet Akyol, 30 yıldır Çetin Emeç Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, Böyle afet görmedim. Kaç tane araba dereye doğru sürüklendi. Dere tıkandı, dereyi kapattılar. dedi.
Kemal Yelçap da her zaman su baskınları olduğunu ancak son yıllarda bu durumun sıklıkla yaşandığını ifade etti.
Karabağlar ilçesinde Poligon Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı. Bazı evleri su bastı. Bölgede zemin katta oturan vatandaşlar komşularınca üst katlardaki dairelere taşındı. Fahrettin Altay Mahallesi 6511 Sokak'ta çok sayıda araç su içinde kaldı. İnönü Caddesi'nde de yollardaki su birikintileri nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.
Konak ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Binası önünde bulunan Konak Alt Geçidi'ni su bastı. Araçların birçoğu su birikintilerinde zorlukla ilerlerken bazıların su da kaldığı görüldü. İtfaiye ekipleri suyu boşaltmak için pompalarla müdahale etti. Güzelyalı ve Mithatpaşa caddelerinde çok sayıda ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Buralarda da yollar sel suyuyla doldu.
Alsancak ve 1. Kordon'da su baskınları yaşandı, bazı iş yerleri ve evler sular altında kaldı. Trafik durma noktasına geldi. Sokağa çıkan vatandaşlar biriken suyun içine girerek yürümek zorunda kaldı.
Güzelyalı Mithatpaşa Caddesi'nde de çok sayıda iş yerini su bastı. Bölgedeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle trafik durdu, park halindeki araçlar suya gömüldü.
Konak Tünelleri'nin Yeşildere-Konak bölümü trafiğe kapatıldı.
Bayraklı'da da su baskınları meydana geldi. İZBAN hattı kenarındaki yollar sel suyuyla doldu. Trafik olumsuz etkilendi. Yamanlar Mahallesi'nde bazı evlerde su baskınları görüldü.
Bornova ilçesinde bazı sokakları sel bastı. Araçlar sel suyu içinde kaldı. Karaburun ilçesinde bazı evleri su bastı.
İZBAN, şiddetli yağış nedeniyle Turan-Halkapınar arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durulduğunu, Kemer-Gaziemir arasında ise tek hat üzerinden seferlerin yapıldığını duyurdu.
İzmir adeta afete maruz kaldı <BR> <BR> İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İzmir'in gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz. Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın.
Mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar <BR> <BR> İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de sosyal medya hesabındaki paylaşımında İzmir'e sekiz saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştüğünü belirtti. Yağış nedeniyle birçok alt geçit ve yolların su baskını nedeniyle tıkalı olduğunu kaydeden Köşger, Lütfen mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasınlar. Kamu çalışanları yarım gün idari izinli sayılacaktır. ifadelerini kullandı.
AFAD ve Kızılay'ın çalışmaları <BR> <BR> İzmir'de etkili olan ve birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden olan sağanak nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay ekipleri kurtarma, tahliye, yardım ve destek çalışmaları sürdürüyor. İzmir Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhci, İzmir'deki sağanak nedeniyle gece saatlerinden itibaren ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. İhbar gelen bölgelere derhal ekip yönlendirdikleri kaydeden Muhci, Karabağlar başta olmak üzere birçok ilçeden sel ve su baskınına ilişkin ihbar aldıklarını ifade etti.
Muhci, İzmir'deki çok sayıda noktada afet ve acil durum faaliyetlerini sürdürdüklerini, şu ana kadar kentte sel ve su baskını nedeniyle ölü ya da yaralı olduğuna dair bilgi almadıklarını kaydetti. Türk Kızılay yetkilileri de yaptıkları açıklamada, şiddetli yağış sonrası İzmir Valiliği, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye müdürlükleri ile eş güdüm halinde çalıştıklarını bildirdi. Su baskınına maruz kalan iş yerleri ve evlerin tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran yetkililer, tahliyelerin ardından yardım malzemeleri dağıtılacağı bilgisini verdi.
İzmir'de sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu
İzmir'de etkili olan sağanak, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu.
GÜNDEM
CHP'li vatandaşlar grev kararına tepki gösterip belediyeye destek verdi: Sokak sokak çöp topladılar
GÜNDEM
Çöp dağları geri geldi
FOTOĞRAF
14
Maltepe Belediyesi'nde çalışan bin 500 işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Şubat'ta greve başladı.
Bu tarihten beri Maltepe'de çöpler toplanmıyor. Sokak aralarında, yol kenarlarında bulunan çöp konteynerleri taşmış durumda. Maltepeliler ise özellikle salgın sürecinde yaşanan bu durumdan endişeli olduklarını dile getirdi. Oluşan çöp yığınları havadan görüntülendi.
Atatürk Caddesi'nde yürüyen Recep Karataş, Her şey bambaşka olacaktı ya oldu işte. Her şey bambaşka oldu ne güzel. Söyledikleri aynen oldu dedi.
Murat Teker ise, Maltepe olarak en çok vergiyi veren ilçeyiz. Sadece burası değil Bağlarbaşı Mahallesi'nde de her yer çöp. Mahalleli olarak bu durumdan rahatsızız diye konuştu.
Ersan Parlak da, Merkez Maltepe'deyiz. Maltepemizin haline bakın. İşçilere verilen sözler nerede kaldı? Bu çöplerin hali ne? Bir de virüs sürecindeyiz. Ortamın halini herkes biliyor. Yaşanan sıkıntılara bakın. Hani işçilerin yanındaydı? Kimse kimsenin yanında değil. Belediyede çalışan işçi arkadaşların daha çok hak ettiğine inanıyorum. Ama adamların aldığı asgari ücreti bile geçmiyor. Bence verilen hiçbir sözlerin karşılığı yok şeklinde konuştu.
Ara yolların yanı sıra çöp yığınları semt pazarlarının kurulu olduğu yerlerde de birikmiş halde.
Bağlarbaşı'nda bulunan bir semt pazarında 2 gün önce kurulan pazarın çöpleri duruyor. Mahalleli bu durumdan şikayetçi olduğunu söyleyerek çöplerin toplanmasını istedi.
Nihal Ata, Maltepe Belediyesi adına üzgünüm. Şu ana kadar böyle bir şey görmedik. Sanırım işçiler grevdelermiş. Çöplerin toplanmasını istiyoruz deyi konuştu.
Mehmet Apaydın da, 1980 öncesine döndük. Bu İstanbul'un hali nedir? 60 senedir İstanbul'dayım böyle pislik görmedim şeklinde konuştu.
Münire Koç ise, Ben gerçekten çok üzgünüm. Bu durumdan çok rahatsızız. Ben de geçerken gördüm. Çöpler ağzına kadar dolu. Burası Pazar yeri baktığımda şok oldum. Hem virüs var hem bu çöp var bilmiyorum ne olacak? Bunun bir şekilde düzeltilmesi gerekir bizi niye böyle bıraktılar? dedi.
Maltepe'de çöp yığınları her geçen gün artıyor: 1980 öncesine döndük bu İstanbul'un hali nedir?
Maltepe'de belediye işçilerinin greve başlamasının ardından çöp yığınları her geçen gün artıyor.