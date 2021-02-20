Gündem Kılıçdaroğlundan skandal gerekçe Reklam olsun istememiş
POLİTİKA

​Kılıçdaroğlu'ndan skandal gerekçe: Reklam olsun istememiş!

Kılıçdaroğlu'ndan skandal gerekçe: Reklam olsun istememiş!

Terör örgütü PKK’nın Gara katliamı için yayınladığı taziye mesajında örgütün adını anmaması tepki toplayan Kılıçdaroğlu, bu davranışını akla ziyan bir gerekçe ile savundu. Kılıçdaroğlu, “Bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi CHP Genel Merkezi’nde ağırladı. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, başsağlığı mesajında PKK’nın adını anmamasına ilişkin, “Biz, bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz” diyerek şöyle konuştu:

“Bölücü terör örgütüne söylenmesi gereken her şey söylenmiştir. Devletin diline uygun. Milli Savunma Bakanı bölücü terör örgütü der, biz de kullanıyoruz. Bölücü terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde hesapları olan bütün terör örgütlerine karşıyız. Türkiye’nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, PKK’nın Gara’daki mağara vahşeti sonrasında taziye mesajı yayınlamış ancak CHP’nin HDP ile var olan ilişkilerin bozulmaması için “Terör örgütü PKK” ifadelerini kullanmaması tepkilere neden olmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mustafa Destici

OY DEĞİL DEVLET MESELESİ

BBP’nin yaşanan tartışmalara bakışı sorulan Destici ise asıl hedef alınması gerekenin bölücü terör örgütü PKK olduğunun altını çizdi. Destici, “Teröre karşı hepimizin ortak duruş sergilenmesi lazım. Mesele terörse, şehitlerimiz ise daha hassas olmamız gerektiğini düşünüyorum. Birbirimizi suçlamak yerine, biz burada teröre karşı ortak bir mücadeleyi yürütmeliyiz. Hiç kimsenin burada oy hesabına girmemesi gerekiyor, çünkü bu devlet meselesidir. Bize göre iç siyaset malzemesi yapılmaması lazım” dedi.

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı PKK'yı aklamaktır
GÜNDEM
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı PKK'yı aklamaktır

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK propagandasından hüküm giyen Eren Keskin'e destek
GÜNDEM
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK propagandasından hüküm giyen Eren Keskin'e destek
Abone Ol Google News
Fırtına zirveyi gözüne kestirdi

Fırtına zirveyi gözüne kestirdi

​Trabzonspor üst üste 7. galibiyetini aldı.
Hakkariye roket düştü

Hakkari'ye roket düştü

PKK'nın hain saldırısına TSK anında yanıt verdi.
Türkçe isim rahatsız etti

Türkçe isim rahatsız etti

​Bulgarlar Balkanlar'ın en yüksek dağının adının değişmesini istiyor.
Normalleşecek ilk il

Normalleşecek ilk il

​Bartın İl Pandemi Kurulu alınan kararları açıkladı.
Hakk'a yürüdü

Hakk'a yürüdü

Muhammed Emin Saraç hoca vefat etti.
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

'ABD geri döndü'

'ABD geri döndü'

​Joe Biden dış politikada değişim sinyali verdi.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Oynanan oyunları<br>yakından takip ediyoruz

Oynanan oyunları
yakından takip ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri ve aileleri uyardı.
MEB'den liselerle ilgili karar

MEB'den liselerle ilgili karar

Uygulamalı dersler yüz yüze yapılacak.
Adana 33 bin kişilik<br>yeni stadına kavuştu

Adana 33 bin kişilik
yeni stadına kavuştu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni stadyumun açılışını gerçekleştirdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yedi ilde yapılan kongrelere katıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.