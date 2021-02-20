​Kılıçdaroğlu'ndan skandal gerekçe: Reklam olsun istememiş!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi CHP Genel Merkezi’nde ağırladı. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, başsağlığı mesajında PKK’nın adını anmamasına ilişkin, “Biz, bir terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz” diyerek şöyle konuştu:

“Bölücü terör örgütüne söylenmesi gereken her şey söylenmiştir. Devletin diline uygun. Milli Savunma Bakanı bölücü terör örgütü der, biz de kullanıyoruz. Bölücü terör örgütünün reklamını yapmak zorunda değiliz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerinde hesapları olan bütün terör örgütlerine karşıyız. Türkiye’nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, PKK’nın Gara’daki mağara vahşeti sonrasında taziye mesajı yayınlamış ancak CHP’nin HDP ile var olan ilişkilerin bozulmaması için “Terör örgütü PKK” ifadelerini kullanmaması tepkilere neden olmuştu.

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Kemal Kılıçdaroğlu ve Mustafa Destici

OY DEĞİL DEVLET MESELESİ

BBP’nin yaşanan tartışmalara bakışı sorulan Destici ise asıl hedef alınması gerekenin bölücü terör örgütü PKK olduğunun altını çizdi. Destici, “Teröre karşı hepimizin ortak duruş sergilenmesi lazım. Mesele terörse, şehitlerimiz ise daha hassas olmamız gerektiğini düşünüyorum. Birbirimizi suçlamak yerine, biz burada teröre karşı ortak bir mücadeleyi yürütmeliyiz. Hiç kimsenin burada oy hesabına girmemesi gerekiyor, çünkü bu devlet meselesidir. Bize göre iç siyaset malzemesi yapılmaması lazım” dedi.

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